Полиция запретила коллективное распитие спиртного в дни выборов в Таиланде

Уведомление было размещено на основной странице Royal Thai Police в Facebook. В публикации правоохранительных органов подчеркивается, что предупреждение написано на трех языках, хотя русского среди них нет. Полиция ограничилась тайским, английским и китайским.
«Продажа и дистрибуция алкоголя, а также встречи для коллективного употребления спиртного будут запрещены с 18:00 вечера 6 мая до 18:00 вечера 7 мая. Нарушение запрета карается тюремным заключением на срок до шести месяцев и/или штрафом в размере до 10 тыс. бат», – говорится в предупреждении.
В к выборам 2023 года власти Таиланда развернули масштабную информационную кампанию для напоминания о том, что продажа спиртного в дни голосования запрещена в целях обеспечения порядка и спокойствия. Поскольку речь идет о всеобщих выборах, запрет носит общенациональный характер и распространяется также на все туристические локации. Продажа спиртного запрещена, в том числе, в барах и ресторанах, а также в отелях.
В беседе с The Phuket News начальник пхукетской полиции Серпхан Сириконг заверил, что его сотрудники приложат необходимые усилия, чтобы закон на Пхукете исполнялся в полной мере.
«Это закон, который все должны соблюдать. И полиция будет обеспечивать соблюдение закона, чтобы запрет действовал, как положено», – заявил генерал-майор Сириконг в беседе с The Phuket News.
«Это как буддистские праздники, когда продажа спиртного запрещена, и все должны уважать это», – добавил он.
Про запрет на коллективное употребление спиртного и распространение алкоголя генерал Сириконг ничего не сказал. Впрочем, корреспондент The Phuket News беседовал с шефом местной полиции еще до того, как ее штаб в Бангкоке опубликовал расширенное предупреждение, включающее дополнительные ограничения, расширяющие действие сухого закона за пределы простого запрета на продажу.
Напомним, что запрет на торговлю спиртным будет действовать в Таиланде и в следующие выходные 13-14 мая. Причина – основной день голосования на парламентских выборах.