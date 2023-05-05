Полиция запретила коллективное распитие спиртного в дни выборов в Таиланде

Сухой закон в дни выборов в Таиланде (6-7 мая и 13-14 мая) в этот раз будет включать дополнительные запреты на любое распространение алкоголя и коллективное употребление спиртного в принципе. Это следует из отдельного уведомления, опубликованного Королевской полицией Таиланда ранее на этой неделе.

Новости Пхукета

5 Мая 2023, 03:46 PM

С вечера 6 по вечер 7 мая в Таиланде будет запрещена и продажа спиртного, и просто его коллективное употребление. Фото: Royal Thai Police

Уведомление было размещено на основной странице Royal Thai Police в Facebook. В публикации правоохранительных органов подчеркивается, что предупреждение написано на трех языках, хотя русского среди них нет. Полиция ограничилась тайским, английским и китайским.

«Продажа и дистрибуция алкоголя, а также встречи для коллективного употребления спиртного будут запрещены с 18:00 вечера 6 мая до 18:00 вечера 7 мая. Нарушение запрета карается тюремным заключением на срок до шести месяцев и/или штрафом в размере до 10 тыс. бат», – говорится в предупреждении.

В к выборам 2023 года власти Таиланда развернули масштабную информационную кампанию для напоминания о том, что продажа спиртного в дни голосования запрещена в целях обеспечения порядка и спокойствия. Поскольку речь идет о всеобщих выборах, запрет носит общенациональный характер и распространяется также на все туристические локации. Продажа спиртного запрещена, в том числе, в барах и ресторанах, а также в отелях.

В беседе с The Phuket News начальник пхукетской полиции Серпхан Сириконг заверил, что его сотрудники приложат необходимые усилия, чтобы закон на Пхукете исполнялся в полной мере.

«Это закон, который все должны соблюдать. И полиция будет обеспечивать соблюдение закона, чтобы запрет действовал, как положено», – заявил генерал-майор Сириконг в беседе с The Phuket News.

«Это как буддистские праздники, когда продажа спиртного запрещена, и все должны уважать это», – добавил он.

Про запрет на коллективное употребление спиртного и распространение алкоголя генерал Сириконг ничего не сказал. Впрочем, корреспондент The Phuket News беседовал с шефом местной полиции еще до того, как ее штаб в Бангкоке опубликовал расширенное предупреждение, включающее дополнительные ограничения, расширяющие действие сухого закона за пределы простого запрета на продажу.

Напомним, что запрет на торговлю спиртным будет действовать в Таиланде и в следующие выходные 13-14 мая. Причина – основной день голосования на парламентских выборах.