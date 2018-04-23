The Phuket News
CLASSIFIEDS ONLY THB 2,500 + VAT FOR 3 LANGUAGES
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Полиция занялась расследованием повреждения машин на парковке в аэропорту

Полиция Саку пытается установить личность злоумышленника, который поцарапал несколько автомобилей на стоянке в аэропорту и оставил записку «Эта парковка для VIP».

Иккапоп Тхонгтуб

23 Апреля 2018 12:49:03

О порче автомобилей на стоянке в международном аэропорту Пхукета сообщила в субботу, 21 апреля, пользовательница Facebook под ником Jingabell Thunramon. Она рассказала, что некий злоумышленник поцарапал автомобиль ее знакомого, припаркованный на пятом уровне стоянки рядом с пешеходным мостом, соединяющим ее с международным терминалом.

Также Jingabell Thunramon указала, что на следующий день был поцарапан другой автомобиль, припаркованный в том же месте. При этом злоумышленник оставил записку следующего содержания: «Эта парковка для VIP».

Jingabell Thunramon написала, что камеры видеонаблюдения в указанной части парковки «постоянно сломаны», из-за чего невозможно установить, кто поцарапал автомобили.

В полиции Саку корреспонденту «Новостей Пхукета» подтвердили, что у них имеется заявление от одного из потерпевших, чей автомобиль был поцарапан в пятницу, 20 апреля. Как пояснил майор полиции Паримпхат Тханапхансири, в настоящий момент правоохранительные органы проводят расследование.

Майор Тханапхансири заверил, что если злоумышленник будет найден, то его привлекут к ответственности по статье о причинении имущественного вреда, а также заставят оплатить ремонт поврежденных машин.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
На Симиланах запретят туры с ночевкой
На Симиланах запретят туры с ночевкой
Тайский трикстер Сри Тханончай
Тайский трикстер Сри Тханончай
Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне
Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Могут ли грузовики и автобусы въезжать на холм в Патонге?

Могут ли грузовики и автобусы въезжать на холм в Патонге?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.