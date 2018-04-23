Полиция занялась расследованием повреждения машин на парковке в аэропорту

Полиция Саку пытается установить личность злоумышленника, который поцарапал несколько автомобилей на стоянке в аэропорту и оставил записку «Эта парковка для VIP».

23 Апреля 2018 12:49:03

О порче автомобилей на стоянке в международном аэропорту Пхукета сообщила в субботу, 21 апреля, пользовательница Facebook под ником Jingabell Thunramon. Она рассказала, что некий злоумышленник поцарапал автомобиль ее знакомого, припаркованный на пятом уровне стоянки рядом с пешеходным мостом, соединяющим ее с международным терминалом.

Также Jingabell Thunramon указала, что на следующий день был поцарапан другой автомобиль, припаркованный в том же месте. При этом злоумышленник оставил записку следующего содержания: «Эта парковка для VIP».

Jingabell Thunramon написала, что камеры видеонаблюдения в указанной части парковки «постоянно сломаны», из-за чего невозможно установить, кто поцарапал автомобили.

В полиции Саку корреспонденту «Новостей Пхукета» подтвердили, что у них имеется заявление от одного из потерпевших, чей автомобиль был поцарапан в пятницу, 20 апреля. Как пояснил майор полиции Паримпхат Тханапхансири, в настоящий момент правоохранительные органы проводят расследование.

Майор Тханапхансири заверил, что если злоумышленник будет найден, то его привлекут к ответственности по статье о причинении имущественного вреда, а также заставят оплатить ремонт поврежденных машин.