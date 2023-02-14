Полиция занялась делом об избиении и ограблении туриста в Патонге

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг, заверил, что правоохранительные органы занимаются резонансным делом об избиении и ограблении туриста из Канады в Патонге. Заявление начальника правоохранительных органов провинции пересказывает страница Phuket Info Center, связанная с офисом губернатора. На странице самой Phuket Provincial Police его пока что нет.

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В публикации Phuket Info Center подтверждается ранее встречавшееся в ряд сообщений полное имя мужчины, заявившего об ограблении. Это Уилльям Ламарш-Сент-Луи. Ему 28 лет, он – франкоговорящий канадец.

Phuket Info Center также повторяет уже ранее озвученную версию туриста, согласно которой на него напали пятеро тайцев «поздно ночью 10 февраля» (сам Ламарш говорил о 2:00 ночи уже следующего календарного дня, 11 февраля). Злоумышленники сломали мужчине нос, а также отобрали дорогостоящие часы Rolex и порядка 50 тыс. бат наличными.

Впрочем, одновременно Phuket Info Center озвучивает другую версию, согласно которой мужчина пострадал не в ходе ограбления, а в результате драки с персоналом некого ресторана в Патонге. Там он отказался платить по счету, что и стало причиной для конфликта. В качестве источника информации Phuket Info Center указывает (не называя по имени) мать одного из сотрудников заведения.

В тексте ничего не говорится о том, допросила ли полиция кого-либо из сотрудников заведения. Также обходится стороной вопрос о том, будут ли проверены слова канадца о том, что после конфликта, уже избитый, он обратился за помощью к патрульному полицейскому на улице, но тот ничего не сделал.

При этом Phuket Info Center приводит слова генерала Сириконга о том, что полиция ждет возможности еще раз допросить его, когда он вернется с Пхи-Пхи, куда уехал 13 февраля. При этом непонятно, кто именно хочет провести допрос. С туристической полицией мужчина уже беседовал, что подтверждают фотографии.

По-прежнему нет официальных комментариев непосредственно от полиции Патонга, в юрисдикции которой произошел инцидент. При этом на текущий момент факт самой драки подтвердили уже обе стороны конфликта. Их версии расходятся в том, что касается мотивов, а также присвоения ценностей туриста. Однако саму драку, которая закончилась для канадца переломом носа, подтверждает и иностранец, и упомянутая выше мать одного из пятерых мужчин, с которыми дрался господин Ламарш.