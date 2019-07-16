Полиция занялась делом о нападении на уличную собаку в Раваи

Полиция Чалонга приступила к поиску мужчины, напавшего на собаку в Раваи. Два видеоролика, на которых мужчина европейской внешности преследует и бьет животное телескопической дубинкой или похожим предметом, были опубликованы вчера в группе Naiharn Beach Dogs на Facebook.

Таньялак Сакут

16 Июля 2019, 05:54 PM

Фото: Naiharn Beach Dogs / Facebook

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» и The Phuket News шеф полиции Чалонга Тхердтхун Сройсукпхапхан подтвердил, что уже ознакомился с видеороликами и отдал распоряжение своему заместителю Санану Джанронгу заняться расследованием. Предмет, которым был вооружен мужчина на видео, полковник Сройсукпхапхан назвал ножом.

«Это так жестоко по отношению к собаке. Человек на видео выглядит очень разозленным, но в любом случае, нет причины бить собаку ножом. Бедная собака», – заявил полковник Сройсукпхапхан.

«Я хочу, чтобы сперва была найдена собака. Я хочу знать, насколько сильно она пострадала. Также нам нужны показания очевидцев. Мы будем искать этого жестокого человека», – заверил шеф полиции Чалонга.

Полковник Сройсукпхапхан отказался обсуждать вопрос о том, что может грозить герою видео, если его действия будут сочтены нарушением закона. Офицер сослался на то, что сперва нужно допросить его самого и провести полноценное расследование. При этом ни на одном из двух выложенных в сеть роликов не видно агрессивных действий со стороны собаки.

Принятый в 2014 году Закон о предотвращении жестокого обращения с животными предусматривает наказание вплоть до двух лет тюрьмы и/или 40 тыс. бат штрафа. Впрочем, как отмечал ранее основатель фонда Soi Dog Джон Дэлли, обычно суд ограничивается гораздо менее серьезным наказанием, нежели упомянутое выше.

В комментариях под видео на Facebook один из пользователей заявил, что опознал в герое ролика 42-летнего британца, живущего в Раваи. По словам комментатора, ранее мужчина привлекался полицией к ответственности за проявление агрессии в отношении соседки. Вспышка гнева у британца также была связана с некой собакой.

Другой комментатор указал, что пострадавшую собаку уже осмотрели ветеринары фонда Soi Dog. По словам комментатора, собака «не выглядит страдающей от боли или испытывающей дискомфорт и уже поела».