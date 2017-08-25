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Полиция закрыла дело о гибели сотрудника отеля в шахте лифта

Полиция Патонга подтвердила, что не будет привлекать к ответственности отель, где 11 августа погиб сотрудник.

Шела Рива

25 Августа 2017 09:03:02

Сутхеп Лукйи был убит противовесом в лифтовой шахте одного из отелей Патонга. Фото предоставлено спасателями
Сутхеп Лукйи был убит противовесом в лифтовой шахте одного из отелей Патонга. Фото предоставлено спасателями

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, 32-летний Сутхеп Лукйи был убит противовесом в лифтовой шахте. Изучив обстоятельства инцидента, полиция Патонга классифицировала произошедшее как несчастный случай. Вины третьих лиц полицейские не нашли.

«Отель не будет привлекаться к ответственности. Это был несчастный случай. Господин Сутхеп самовольно проник в шахту лифта, не поставив об этом никого в известность», – заявил полковник полиции Джонгсерм Прича.

По словам офицера, мужчина забрался в шахту лифта, чтобы достать упавшую туда связку ключей.

«По какой-то причине он не выключил лифт. Возможно, он не знал, как это сделать», – заявил полковник.

Полицейский не уточнил, как именно мужчине удалось попасть в шахту, доступ куда должен быть закрыт для посторонних.

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