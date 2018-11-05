Полиция задержала жителя Пхукета, приковавшего к себе подругу цепью

Полиция Таланга задержала местного жителя Монтри Прамайсури, который в порыве ревности приковал к себе подругу цепью и не позволял ей уйти. При этом задержан мужчина был не за насильственное лишение человека свободы, а за хранение оружия.

Иккапоп Тхонгтуб

Около 13:40 дня 2 ноября в полицию Таланга поступило сообщение о том, что житель Срисунтхорна Монтри Прамайсури приковал к себе подругу цепью и не позволяет ей уйти. Об инциденте полицейских проинформировала сестра прикованной женщины.

Прибыв на место событий, полицейские во главе с подполковником Натхапопом Понгсапаном убедились, что угроза жизни женщины отсутствует, после его вошли в дом и освободили ее. В ходе дальнейшего осмотра места событий сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолет и задержали Монтри Прамайсури незаконное хранение оружия.

«Монтри приковал женщину к себе, потому что ревновал. Он думал, что у нее есть связь с кем-то еще. Ему уже предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и боеприпасов, но обвинений в лишении другого человека свободы мы пока не предъявили. Для этого его подруга сперва должна подать заявление в полицию», – рассказал подполковник Понгсапан.

Имя потерпевшей офицер не раскрыл.