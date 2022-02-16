Полиция задержала мужчину, обстрелявшего в автомобиль бывшей подруги

Полиция Пхукета задержала 41-летнего местного жителя, обстрелявшего автомобиль своей подруги после того, как она разорвала с ним отношения. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство, но сам стрелок утверждает, что такого намерения у него не было.

Иккапоп Тхонгтуб

Чанин Джирасатчакун был арестован около 17:00 вторника, 15 февраля, в Чалонге, заявил шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Саравут Чупрасит. Арест был произведен на основании судебного ордера, полученного после того, как 37-летняя Порнсири Лимпавуттхипонг сообщила полиции о том, что бывший бойфренд обстрелял ее автомобиль.

В изначальном сообщении о происшествии при этом не было указано, что сама госпожа Лимпавуттхипонг в этот момент находилась в машине. Среди других неточностей и разночтений – время вызова полиции (сперва говорилось, что женщина вызвала правоохранителей в 17:30, а теперь утверждается, что инцидент произошел утром, но не исключено, что это было вообще в другой день) и последовательность событий (ранее сообщалось, что мужчина сперва выстрелил в автомобиль, а потом начал угрожать женщине).

В последнем отчете о происшествии есть показания самого господина Джирасатчакуна. Тот рассказал, что после расставания ревновал и боялся, что госпожа Лимпавуттхипонг заведет нового мужчину, поскольку они «разошлись почти три месяца назад».

«Три дня назад» (без указания точки отсчета) госпожа Лимпавуттхипонг позвонила господину Джирасатчакуну и попросила о встрече. Беседа переросла в ссору, по итогам которой госпожа Лимпавуттхипонг села в машину и поехала домой. Господин Джирасатчакун последовал за ней на скутере, требуя чтобы она остановила машину.

По словам мужчины, в какой-то момент его бывшая подруга попыталась маневром вытеснить его с дороги, когда он ехал параллельно машине. В гневе он достал пистолет и сделал три выстрела: сперва в воздух, а затем дважды по автомобилю.

Господин Джирасатчакун заявил, что специально целился так, чтобы пули не попали в госпожу Лимпавуттхипонг. При этом и скутер, и автомобиль находились в движении, а стрелять господину Джирасатчакуну, очевидно, приходилось с одной руки.

Как бы то ни было, одна пуля пробила лобовое стекло машины госпожи Лимпавуттхипонг, а вторая – заднее (в первом отчете говорилось о пробитом стекле задней левой двери). Чем закончилась погоня, полиция не сообщила. С полицией госпожа Лимпавуттхипонг общалась уже у себя дома.

В ходе ареста господина Джирасатчакуна полицейские изъяли у него пистолет калибра 11 мм и 12 патронов. Его скутер Honda Zoomer-X с пхукетскими номерами был изъят в качестве улики. Как минимум одна пуля и одна гильза были найдены.

Господину Джирасатчакуну предъявили обвинения в покушении на убийство, незаконном хранении огнестрельного оружия и ношении его в общественном месте. Мужчина признал обвинения, связанные с хранением и ношением пистолета, но обвинение в покушении на убийство отверг. По его словам, таких намерений он не имел.