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Полиция задержала мужа, застрелившего жену из ревности

Полиция задержала 42-летнего продавца морепродуктов Суджина Гунпая, с конца января находившегося в розыске по подозрению в убийстве собственной жены Сопы Тханимкарн. На допросе мужчина сознался, что застрелил супругу на почве ревности.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Февраля 2021, 10:38 AM
Следственный эксперимент на месте убийства. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Следственный эксперимент на месте убийства. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Следственный эксперимент на месте убийства. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Следственный эксперимент на месте убийства. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Следственный эксперимент на месте убийства. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Следственный эксперимент на месте убийства. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Следственный эксперимент на месте убийства. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Следственный эксперимент на месте убийства. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Следственный эксперимент на месте убийства. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Следственный эксперимент на месте убийства. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Следственный эксперимент на месте убийства. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Следственный эксперимент на месте убийства. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как подтвердил шеф полиции Пхукета генерал-майор Порнсак Нуанну, объявленный в розыск Суджин Гунпай был арестован в отеле The Peace Resort в провинции Пханг-Нга утром 3 февраля. При себе у мужчины обнаружили 113 таблеток метамфетамина и 18 г наркотика в кристаллической форме. Мужчину поместили под стражу в полицейском участке Тхай-Мыанга, а затем доставили на Пхукет.

Согласно заявлению генерала Нуанну, господин Гунпай сознался, что застрелил супругу из чувства ревности, а затем вместе с другом Асидом Хасскарнди избавился его от тела. Мужчины погрузили труп на саленг (мотоцикл с тележкой), отвезли за несколько километров от дома и выбросили на обочине трассы, соединяющей Патонг и Карон. Там 29 января труп госпожи Тханимкарн и был обнаружен.

Сразу после того, как господин Гунпай дал показания, полицейские отправились в дом господина Асида и арестовали его по обвинению в соучастии в сокрытии тела. При этом сам задержанный подчеркнул, что непосредственно к убийству отношения не имел.

Генерал Нуанну не уточнил, как именно была убита госпожа Тханимкарн. В изначальных сообщениях говорилось, что причиной смерти госпожи Тханимкарн стала травма головы, нанесенная тяжелым тупым предметом. Впрочем, затем шеф полиции Карона полковник Пирапонг Чай-Арун заявил, что в голову женщины выстрелили из гладкоствольного оружия.

Предположительно, господин Гунпай стрелял из кустарно изготовленного пистолета под патрон для дробовика. Обычно такое оружие является однозарядным, но в данном случае, по мнению криминалистов, «в голову погибшей выстрелили несколько раз». Стрельба велась с близкого расстояния.

Опрошенные полицией соседи и родственники господина Гунпая и госпожи Тханимкарн сообщили, что мужчина отличался вспыльчивостью и ревнивым характером. Также не менее двух человек заявили, что видели у него оружие. Среди прочих показания дал и младший брат господина Гунпая, монах из храма в Чернг-Талей

«Он часто поступал как безумный», – заявил тот.

 

 

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