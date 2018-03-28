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Полиция задержала мототаксиста, ограбившего туристку на Пхукете

Пхукетская полиция отчиталась об аресте водителя мототакси, ограбившего пассажирку ночью 26 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Марта 2018 16:26:11

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Об аресте 27-летнего Анурака Пхадуангпон из провинции Пханг-Нга было объявлено на пресс-конференции, состоявшейся утром 28 марта. Согласно заявлению полицейских, мужчина сознался в нападении на свою пассажирку, 26-летнюю туристку из Турции Бихтер Учар. 

Задержать подозреваемого помогли камеры уличного видеонаблюдения, которые привели полицейских прямо к дому мужчины в поселке Тхунг-Тхонг в Кату. При обыске у мототаксита нашли вещи, принадлежащие туристке.

Заместитель начальника пхукетской полиции Пираютх Караджади в телефонном разговоре в с «Новостями Пхукета» заявил, что задержанный работал «мототаксистом-фрилансером» в Кату и Патонге. Ранее он привлекался к ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков.

«Это уже третий случай с 2008 года», – заявил полковник Караджади.

«Ему предъявлены обвинения в грабеже. Весьма вероятно, что по итогам расследования ему будут предъявлены и другие обвинения», – добавил он.

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