Полиция задержала ледибоя, обокравшего россиянина в Паттайе

Полиция Паттайи задержала 26-летнюю Сакду Нутвонг по обвинению в краже наличных денег и золотой цепочки у туриста из России.

18 Октября 2017 09:37:11

Задержанная рассказала полиции, что с жертвой познакомилась на Walking Street, а деньги ей нужны были на дальнейшие операции по смене пола. Фото: Роман Лашкин

Как пишет Bangkok Post, Сакда Нутвонг была задержана во вторник, 17 октября, ровно через неделю после того, как вместе с сообщницей обокрала туриста из России. Обе злоумышленницы были трансгендерами, а с жертвой познакомились на Walking Street. Сообщницу Сакды полиция пока не нашла.

На допросе задержанная рассказала, что вместе с напарницей подсела за столик к выпивавшему в баре россиянину, после чего все трое направились в отель на Pattaya Sai 3 Rd., где проживал турист. Там женщины увидели открытый сейф, в котором лежали 4000 бат наличными и золотая цепочка.

Пока россиянин принимал душ, злоумышленницы похитили ценности, затем попрощались с туристом и покинули отель. На следующий день россиянин заметил пропажу вещей и обратился в полицию.

Как заявил Bangkok Post подполковник полиции Апичай Кробпет, общая стоимость похищенных парой ценностей и наличных составляла «около 150 тыс. бат». При этом полицейский не уточнил, удалось ли вернуть собственность владельцу. Задержать подозреваемую удалось благодаря камерам уличного видеонаблюдения.

На допросе Сакда заявила, что пошла на преступление, поскольку нуждалась в деньгах на дальнейшие операции по изменению пола. Личность ее сообщницы уже установлена. Полицейские полагают, что она будет задержана в ближайшее время.