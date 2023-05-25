Полиция задержала иностранца за езду на заднем колесе по улице в Раваи

На Пхукете разыскали иностранного мотоциклиста, возмутившего пользователей соцсетей ездой на заднем колесе по Saiyuan Rd. в Раваи в прошлые выходные. 25 мая полиция Чалонга опубликовала фото нарушителя, дающего показания в участке, и заверила, что он ответит за свои действия по закону. Однако о том, насколько суровое наказание может грозить иностранцу, ничего сказано не было. Его личность полиция тоже не раскрыла.

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Полиция Чалонга сообщила о том, что нашла иностранца, сделавшего вилли на Saiyuan Rd. в Раваи. Фото: Chalong Police, Phuket Times

Полиция Чалонга сообщила о том, что нашла иностранца, сделавшего вилли на Saiyuan Rd. в Раваи. Фото: Chalong Police

Полиция Чалонга сообщила о том, что нашла иностранца, сделавшего вилли на Saiyuan Rd. в Раваи. Фото: Chalong Police, Phuket Times

Изначальное сообщение об иностранце, проехавшемся по Saiyuan Rd. на заднем колесе, было опубликовано утром 21 мая на странице Phuket Times. Публикация вызвала широкий резонанс и к вечеру 25 числа собрала почти 4 тыс. реакций и 550 комментариев, не считая реакций на многочисленные репосты и перепечатки оригинального поста.

Полиция Чалонга опубликовала свой ответ ближе к вечеру 25 мая. Полицейские прямо отметили, что отвечают именно на публикацию Phuket Times, и указали место происшествия (участок Saiyuan Rd. «у въезда на Soi Huaphru» в Раваи) и время (около 23:30 субботы, 20 мая).

Участок приложил два коллажа из фотографий – на первом собраны снимки Phuket Times, демонстрирующие опасную езду по дороге общего пользования. Второй состоит из фотографий самого иностранца в полицейскому участке и его же на сине-желтом скутере Yamaha Aerox. При этом мужчина на фото в разной одежде.

На транспортное средство, согласно сообщению полиции, был наложен арест, однако о мерах против мотоциклиста было сказано, лишь что он будет привлечен к ответственности по закону. Имя мотоциклиста полиция Чалонга не раскрыла, равно как и вменяемую ему статью.

Разброс наказания может быть широким, что иллюстрирует действующая с января балльная система штрафов. По ней предусмотрены сразу четыре отдельных состава правонарушения, по котором можно классифицировать опасную езду. В переводе все они звучат практически одинаково, но по списываемым баллам самая легкая карается на уровне езды без шлема, а самая тяжелая – как вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.