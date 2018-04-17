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Полиция задержала грабителя, отобравшего у россиянки православный крест

Полиция Пхукета задержала грабителя, отобравшего у россиянки цепочку с крестиком ночью 15 апреля.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Апреля 2018 13:20:18

Ватчара Джемсуван предложил подвезти россиянку от озера у пляжа Най-Харн до дома, но вместо этого отвез на футбольное поле и отобрал цепочку. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Ватчара Джемсуван предложил подвезти россиянку от озера у пляжа Най-Харн до дома, но вместо этого отвез на футбольное поле и отобрал цепочку. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Чуть более суток потребовалось пхукетской полиции, чтобы найти грабителя, отобравшего цепочку с крестиком у россиянки Марии Колдаевой. Преступление было совершено перед рассветом 15 апреля, а уже 16 апреля злоумышленник был задержан.

Как следует из полицейского рапорта, сообщение об ограблении поступило в полицию Чалонга около 6:00 утра воскресенья. Прибыв на место событий – футбольное поле в районе мыса Промтхеп – полицейские обнаружили россиянку, которая рассказала о том, что стала жертвой грабителя.

По словам Колдаевой, некий мужчина на скутере предложил подвезти ее домой от озера у пляжа Най-Харн, но вместо этого отвез на футбольное поле, где начал угрожать, а затем сорвал с шеи цепочку и скрылся.

Проверив записи с камер уличного видеонаблюдения, полицейские установили, на чье имя был зарегистрирован скутер, на котором перемещался грабитель. Затем была установлена и личность злоумышленника – им оказался 27-летний сын владелицы транспортного средства Ватчара Джемсуван. После задержания мужчина сознался в совершении преступления.

Ватчаре Джемсувану были предъявлены обвинения в совершении ограбления с использованием транспортного средства.

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