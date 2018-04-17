Полиция задержала грабителя, отобравшего у россиянки православный крест
Полиция Пхукета задержала грабителя, отобравшего у россиянки цепочку с крестиком ночью 15 апреля.
Иккапоп Тхонгтуб
17 Апреля 2018 13:20:18
Чуть более суток потребовалось пхукетской полиции, чтобы найти грабителя, отобравшего цепочку с крестиком у россиянки Марии Колдаевой. Преступление было совершено перед рассветом 15 апреля, а уже 16 апреля злоумышленник был задержан.
Как следует из полицейского рапорта, сообщение об ограблении поступило в полицию Чалонга около 6:00 утра воскресенья. Прибыв на место событий – футбольное поле в районе мыса Промтхеп – полицейские обнаружили россиянку, которая рассказала о том, что стала жертвой грабителя.
По словам Колдаевой, некий мужчина на скутере предложил подвезти ее домой от озера у пляжа Най-Харн, но вместо этого отвез на футбольное поле, где начал угрожать, а затем сорвал с шеи цепочку и скрылся.
Проверив записи с камер уличного видеонаблюдения, полицейские установили, на чье имя был зарегистрирован скутер, на котором перемещался грабитель. Затем была установлена и личность злоумышленника – им оказался 27-летний сын владелицы транспортного средства Ватчара Джемсуван. После задержания мужчина сознался в совершении преступления.
Ватчаре Джемсувану были предъявлены обвинения в совершении ограбления с использованием транспортного средства.