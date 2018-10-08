Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве подростка в Таланге

Полиция Таланга подтвердила задержание двух молодых людей по делу об убийстве 18-летнего сына деревенского старосты. Как заявили представители полиции, 20-летний Сутхат Саардди и 21-летний Джирапонг Джонгчиткланг сами явились в полицейский участок Таланга и передали себя в руки правоохранительных органов.

8 Октября 2018 14:37:01

18-летний Чакрапонг Понгпхат был застрелен вечером 6 октября у магазина Tesco Lotus на дороге, ведущей из Баан-Дона в Чернг-Талей. Молодой человек был сыном старосты четвертого мубана в тамбоне Тхепкрасаттри, где и произошло убийство.

По данным следствия, тинейджера хладнокровно убили одним выстрелом в голову практически на пороге его дома. Стрелок и его сообщник скрылись с места событий на черном скутере. Полиция сообщила, что предполагаемым мотивом убийства был «личный конфликт и темный бизнес».

К вечеру 7 октября полиция получила ордера на арест двух подозреваемых и опубликовала ориентировки, которые быстро разошлись по социальным сетям. После этого Сутхат Саардди и Джирапонг Джонгчиткланг явились в полицию. В настоящий момент неизвестно, дали ли они признательные показания или заявили о том, что не причастны к убийству.