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Полиция задержала четырех туристов за невыполнение требований Минздрава

Полиция Саку разыскала и задержала четырех туристов из Китая, которые сменили адрес проживания на Пхукете без уведомления местного офиса Министерства здравоохранения (РРНО).

Иккапоп Тхонгтуб

27 Марта 2020, 03:29 PM
Полиция задержала четырех туристов за невыполнение требований Минздрава. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция задержала четырех туристов за невыполнение требований Минздрава. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция задержала четырех туристов за невыполнение требований Минздрава. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция задержала четырех туристов за невыполнение требований Минздрава. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал The Phuket News подполковник Какен Никрахатчай из участка Саку (в его ведении находится аэропорт), четверо туристов из Китая по прилету указали, что будут проживать в Патонге, но не смогли заселиться в выбранное жилье и выбрали альтернативы, не уведомив РРНО.

О нарушении представителей органов власти уведомила «другая группа китайских туристов, следившая за новостями и знакомая с условиями нахождения иностранцев на Пхукете».

В итоге всех четырех туристов доставили в полицию, предварительно проверив у них температуру и убедившись в наличии медицинских справок, подтверждающих удовлетворительное состояние здоровья на момент перед поездкой в Таиланд. Иностранцам также предстоит побеседовать с представителями РРНО.

Господин Никрахатчай затруднился ответить на вопрос о том, будут ли выдвинуты какие обвинения против туристов. Офицер отметил, что решение еще не принято.

 

 

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