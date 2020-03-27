Полиция задержала четырех туристов за невыполнение требований Минздрава

Как рассказал The Phuket News подполковник Какен Никрахатчай из участка Саку (в его ведении находится аэропорт), четверо туристов из Китая по прилету указали, что будут проживать в Патонге, но не смогли заселиться в выбранное жилье и выбрали альтернативы, не уведомив РРНО.
О нарушении представителей органов власти уведомила «другая группа китайских туристов, следившая за новостями и знакомая с условиями нахождения иностранцев на Пхукете».
В итоге всех четырех туристов доставили в полицию, предварительно проверив у них температуру и убедившись в наличии медицинских справок, подтверждающих удовлетворительное состояние здоровья на момент перед поездкой в Таиланд. Иностранцам также предстоит побеседовать с представителями РРНО.
Господин Никрахатчай затруднился ответить на вопрос о том, будут ли выдвинуты какие обвинения против туристов. Офицер отметил, что решение еще не принято.