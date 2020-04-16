Полиция задержала 19-летнего вора, промышлявшего ночными кражами в Ао-Йоне

Полиция Пхукета за пять дней вычислила вора, совершившего две кражи ценностей из домов в бухте Йон (Ао-Йон). Вором оказался 19-летний подросток Ратханон Ратчарак из провинции Сонгкхла. Арестован он был 1 апреля в своем доме на Soi Ruamjai в Ко-Кэу.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Апреля 2020, 04:21 PM

На Пхукете задержали 19-летнего вора, промышлявшего ночными кражами в Ао-Йоне. При этом полиция ничего не сказала о том, будут ли ему заодно предъявлены и обвинения в нарушении комендантского часа. Фото: Полиция Вичита

Как рассказал подполковник Тхаммасан Бунсонг из полиции Вичита, сообщение о первой краже поступило в участок около 3:00 ночи пятницы, 10 февраля. В полицию обратились гражданин США и гражданка Словении, жильцы курортного комплекса Davina Beach Homes.

Потерпевшие рассказали, что ночью в их жилье проник злоумышленник, укравший сумку гражданки Словении, в которой находилась некая сумма денег. Вор забрал наличные, а саму сумку выбросил на улице.

Согласно записям с камер видеонаблюдения в Davina Beach Homes, мужчина скрылся с места событий на белом скутере.

Двумя днями позже, 12 апреля, в полицию поступило сообщение из жилого комплекса Waterside Condominium, находящегося примерно в 100 м от Davina Beach Homes. Проживающая в комплексе гражданка Таиланда рассказала, что пробравшийся в ее квартиру вор похитил 16 тыс. бат наличными и два паспорта.

Записи с камер видеонаблюдения позволили установить, что и в этом случае вор использовал в качестве транспортного средства белый скутер.

Полицейским удалось отследить мотоцикл, а затем задержать и самого вора, 19-летнего жителя Ко-Кэу Ратханона Ратчарака. При обыске полицейские изъяли у него 4 тыс. бат наличными, при этом тинейджер рассказал, что еще 12 тыс. бат он уже потратил, оплатив аренду жилья, купив продукты, послав 3 тыс. бат матери и потратив еще 2 тыс. на «онлайн игры».

Полиция не уточнила, удалось ли найти похищенные из дома второй заявительницы паспорта. Также неизвестно, сколько денег Ратханон украл и первого дома и что с ними стало.

Как пояснил подполковник Бунсонг из полиции Вичита, молодому человеку предъявили обвинения в совершении кражи в темное время суток с причинением ущерба частной собственности (взлом дверей) и использованием транспортного средства. Подполковник ничего не сказал о том, будет ли Ратханон привлечен к ответственности за нарушение комендантского часа.

При этом нарушение комендантского часа грозит тюремным заключением на срок до двух лет и/или штрафом в размере до 40 тыс. бат.