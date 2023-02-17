Полиция вызвала на беседу охранников ночных клубов после избиения туриста на Бангла-Роуд

Полиция Патонга, городские и окружные власти провели экстренную встречу с охранниками ночных клубов на Бангла-Роуд после избиения туриста, которое было снято на видео и выложено в интернет.

Новости Пхукета

На мероприятие, прошедшее 16 февраля в ночном клубе Illusion, были вызваны несколько сотен охранников, если судить по фото, которые выложил бизнесмен, глава группы компаний Pisona Причавуд (Праб) Кисин.

Среди прочих к собравшимся мужчинам в черных футболках и рубашках обратились мэр Патонга Чалермсак Манисри и офицеры городской полиции. При этом среди крепких парней на танцполе было и несколько женщин, видимо, официальных представительниц ночных заведений.

Как написал Причавуд Кисин, речь на встрече шла о том, что охрана ночных клубов ответственна, среди прочего, за туристический имидж Патонга, Пхукета и всего Таиланда. В связи с этим «были установлены строгие правила по безопасности туристов», которые будут соблюдаться, как пообещал господин Кисин, сам имеющий прямое отношение к ночному развлекательному бизнесу и лично заинтересованный в туристическом имидже Патонга, коренным жителем которого является.

Десять на одного

Встреча прошла по следам публикации резонансного видео с избиением туриста группой из примерно 10 мужчин в черных футболках. Начало конфликта в ролике не видно. Запись начинается с того, что турист вырывается от секьюрити и пытается убежать по тротуару, но его отправляет в нокаут профессиональным ударом еще один охранник, видимо спешивший к месту потасовки откуда-то еще.

Боец затем спокойно уходит, поправляя одежду, а прежние оппоненты иностранца принимаются бить лежащего на земле туриста ногами.

Запись была выложена в Facebook вечером 15 февраля, а 17 числа пхукетские журналисты отправились на место событий, но особых успехов не достигли. Бары и клубы по случаю раннего часа были закрыты, так что пхукетская пресса удовлетворилась тем, что сфотографировала место драки, то есть просто участок Бангла-Роуд.

Официальные лица – ни в лице полиции, ни в лице муниципалитета – до сих пор воздерживаются от комментариев в связи с инцидентом, хотя вопросы задают сами тайцы. Упомянутые журналисты сейчас озвучивают следующую версию событий: иностранец поругался со своей девушкой у клуба или в нем; один из охранников решил вмешаться, но диалог начал перерастать в рукоприкладство; на помощь коллеге поспешили прочие секьюрити, включая неизвестного бойца с хорошо поставленным ударом.

Road Rage

Изначально избиение туриста связывали с другим резонансным конфликтом, также произошедшим в районе Бангла-Роуд примерно в то же время. Речь идет о драке, начавшейся на фоне некорректного поведения нескольких иностранцев на дороге. Этот инцидент также был записан на видео и выложен в сеть, так что многие СМИ посчитали второй ролик продолжением событий из первого.

Сейчас, впрочем, можно с большой долей уверенности сказать, что это не так. Как пишет The Phuket Express, в связи с первым случаем в полицию уже вызваны пять его участников – два иностранца и три тайца – которые 17 февраля должны были предстать перед судом, хотя в полицейском участке демонстративно принесли друг другу извинения и пожали руки. Со ссылкой на анонимную «полицию Патонга» издание указывает, что иностранцы являются гражданами Швеции, а не французами, как предполагали пользователи соцсетей на фоне последних скандалов с туристами из Франции арабского происхождения.