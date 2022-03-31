Полиция выясняет обстоятельства гибели туриста на рафтинге

Полиция Пхукета продолжает расследование по факту смерти 42-летнего гражданина Ирана Джавада Бехзадифара, погибшего во время сплава на рафтах по каналу Ра в провинции Пханг-Нга 29 марта.

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К расследованию привлечена туристическая полиция Пхукета во главе с полковником Эккачаем Сири. Официальным лицам уже удалось составить примерную картину произошедшего.

Сообщение об инциденте на клонге Ра в провинции Пханг-Нга поступило в Центр помощи туристам (ТАС) около 17:30 вторника, 29 марта. О происшествии сообщил глава района Сонг-Пхрэк, откуда группа туристов, включавшая 42-летнего Джавада Бехзадифара, отправилась в путешествие.

Как уточнил ТАС, господин Бехзадифар прилетел на Пхукет с женой 24 марта, супружеская пара остановилась в отеле в Патонге. 29 марта иранцы отправились в Сонг-Пхрэк на рафтинг.

Спуск по водам клонга Ра начался в 15:00. Изначально сообщалось, что кроме господина Бехзадифара с супругой, на рафте находились двое сотрудников компании-организатора тура и еще один турист. Полковник Сири позже уточнил, что прочих туристов было четверо, причем были они гражданами Израиля. Судя по количеству людей, плотов могло быть больше, чем один.

Во время спуска рафт с господином Бехзадифаром врезался в крупный камень, а затем – в опору моста Poon Bridge в тамбоне Ноп-Принг. Плот перевернулся, в результате чего все находившиеся на нем люди, кроме господина Бехзадифара, оказались в воде.

Изначально в ТАС пояснили, что мужчина был пристегнут страховочной стропой, но позже полковник Сири заявил, что иранец не смог выбраться, поскольку его нога запуталась в леере, идущем вдоль борта рафта.

Участники сплава добрались до плота, застрявшего у очередного камня, и перевернули его, но господина Бехзадифара под плавсредством не было. Его тело было обнаружено лишь на следующий день. Труп нашли примерно в 2 км ниже по течению от места инцидента и в 7 км от точки начала сплава.

Репатриация тела в Иран и возвращение туда супруги погибшего туриста запланированы на 1 мая. Именно на этот день иностранцы изначально взяли обратные билеты.

Полковник Сири указал, что полиция пока не предъявила никому обвинений по факту случившегося. В ходе расследования должны быть опрошены прочие участвовавшие в сплаве туристы, сопровождавшие их тайские сотрудники и владелец компании Multi Adventure Limited Partnership, организовавшей мероприятие. Господин Сири отметил, что компания-организатор имеет все необходимые регистрационные документы и лицензии, а также договор со страховщиком Tokio Marine Life, предусматривающий выплаты в размере до 1 млн бат в случае гибели туриста на экскурсии.