Полиция возбудила дело за видео с критикой проверки прав на Кольце Чалонга

Полиция Чалонга возбудила дело против местного жителя, выложившего в TikTok видео с полицейскими, проверяющими права у водителей, и раскритиковавшего их активность на Кольце Чалонга. Участок увидел в словах пользователя подрыв своей репутации и начал преследование по статье о диффамации. Автор ролика уже принес извинения полицейским, но об исхода пока ничего неизвестно.

Новости Пхукета

Полиция Чалонга сообщила о возбуждении дела по статье о диффамации в отношении сотрудников, выполняющих должностые обязанности, 21 августа. Публикация была размещена через несколько часов после того, как автор ролика явился в участок и принес извинения. Опубликовано видео было, судя по всему, за день до этого.

Полиция выложила фотографии с «ритуала примирения», но при этом отметила, что «полицейский участок Чалонга продолжит законное преследование в отношении пользователя/ей TikTok до конца».

Из текста непонятно, что имеется в виду: намерение довести до суда это дело или обещание принимать меры в отношении других пользователей соцсетей, критикующих то, как полиция выполняет свои обязанности по обеспечению дорожной безопасности.

Возмущение у полиции вызвал ролик, в котором сотрудники полиции были запечатлены во время обычной проверки документов у мотоциклистов на Кольце Чалонга. Судя по ссылкам в Google, видео было расшарено в популярных пхукетских группах в Facebook, но затем удалено из них.

Сам полицейский участок опубликовал лишь несколько скриншотов. На одном видна подпись к видео, в которой автор называет полицейских «ворами» и отмечает, что они «гребут всех подряд» и «не думают ни о чьих детях».

На двух других скриншотах можно прочитать фрагмент переписки, в котором нет оскорбительных выражений, но высказывается мысль о том, что полицейская активность на Кольце Чалонга, в частности, вредит туризму.

Один из комментариев можно трактовать как вопрос, почему Таиланд до сих пор не признает зарубежные водительские удостоверения, хотя позиционирует себя как туристическое направление международного уровня.

«Автор видео выразил раскаяние в своих безрассудных действиях в сети, поэтому принес в участок корзину с подарками и извинился перед сотрудниками дорожной полиции за необдуманную публикацию», – заявила полиция Чалонга после встречи с автором ролика.

Оплата штрафов на обочине

Ранее в этом году полиция Чалонга уже оказывалась в центре внимания в связи с тем, как ее сотрудники борются за соблюдение ПДД и исполняют свои же должностные инструкции. В марте в сеть была выложена жалоба туриста из Германии, который «оплатил штраф» полицейскому на обочине, после того как проехал по тоннелю на мотоцикле.

Решив вопрос с полицией «без формальностей» за 2000 бат (согласно утверждению в видео), европеец затем возмутился, что ему не дали квитанцию, а перед самим тоннелем не было знака, который предупреждал бы, что мотоциклистам под землю нельзя.

Участок в Чалонге отчитался о проведении проверки, но не нашел никаких подтверждений того, что «оплата штрафа» на обочине и без квитанции, действительно, имела место. Впрочем, возбуждать дело о диффамации полиция тогда не стала.

При этом у полицейской будки на Кольце Чалонга имеется информационный щит, на котором однозначно написано, что штрафы оплачиваются только в отделении полиции. Про квитанции там ничего не говорится, но должностное лицо обязано их выдавать в любом случае.

Наказание за проезд по тоннелю, как подтвердил тогда глава участка, составляет 500 бат. При этом за езду без шлема или без прав, действительно, участник длрожного движения может быть оштрафован на 2000 бат.