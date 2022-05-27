Полиция Вичита раскрыла дело о краже банки с наличными

Полиция раскрыла дело о краже денег из магазина престарелой женщины из Вичита. Сумма похищенного составляла всего 1000 бат, но опубликованные в сети кадры с камер видеонаблюдения получили широкий резонанс и вызвали активное обсуждение.

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Заявление о краже было подано в полицию Вичита 17 мая местной жительницей Джатупхон Кэучаванг, которая рассказала, что из магазина ее 70-летней родственницы похитили наличные на сумму в районе 1000 бат.

Подозреваемая, попавшая в объектив камеры видеонаблюдения, просто зашла в помещение, пока там никого не было, быстро забрала банку с наличными и вышла. Причем на видео видно, что злоумышленница явно знала, где именно должны находиться деньги. Все произошло около 19:00 вечера 16 мая.

Информация об инциденте была опубликована в соцсетях и вызвала широкий резонанс, как нередко бывает с магазинными кражами, которые удается целиком заснять на видео. Также свою роль сыграл и преклонный возраст потерпевшей.

В итоге 27 мая полиция Вичита так же публично отчиталась о раскрытии дела, сообщив, что женщину с видео удалось найти и арестовать. В сообщении полиции подозреваемая называется «госпожой Давикой». Там же указывается, что ранее она уже была осуждена за аналогичное преступление.

«Проверка личности показала, что госпожа Давика арестовывалась полицией Вичита за кражу денег из лапшичной 23 июня 2020 года, за что она была приговорена к тюремному заключению, и недавно освободилась», – говорится в сообщении полиции Вичита.