Полиция вернулась к делу о групповом унижении девушки, перенесшей полиомиелит

Резонансная история с избиением 11-летней школьницы из Вичита дала толчок расследованию других дел о детской и подростковой жестокости по отношению к сверстникам. В частности, полиция Пхукет-Тауна дала ход делу об унижении 17-летней девушки, которая перенесла в детстве полиомиелит, оставивший последствия на всю жизнь.

Иккапоп Тхонгтуб

Перенесшая полиомиелит и оставшаяся инвалидом девушка подверглась групповому унижению на Пхукете. Полиция пока не подтвердила возбуждение дела, но правоохранителям известно об инциденте.

Перенесшая полиомиелит и оставшаяся инвалидом девушка подверглась групповому унижению на Пхукете. Полиция пока не подтвердила возбуждение дела, но правоохранителям известно об инциденте.

Перенесшая полиомиелит и оставшаяся инвалидом девушка подверглась групповому унижению на Пхукете. Полиция пока не подтвердила возбуждение дела, но правоохранителям известно об инциденте.

Мать потерпевшей Саранья Тхептхонг из Рассады рассказала журналистам, что инцидент произошел около месяца назад. Она обратилась в полицию, но там «просто хотели урегулировать ситуацию». По ее словам, она получила от полицейских лишь обещание, что ее дочь больше не обидят.

На этой неделе видеозапись группового унижения 17-летней девушки была выложена в сеть. Как видно из ролика, активную роль в процессе играют двое молодых людей подросткового возраста. В частности, один из них несколько раз бьет потерпевшую по лицу, стаскивает за волосы с мотоцикла, заставляет стоят перед ним и его приятелем на коленях. За процедурой наблюдают другие подростки – как юноши, так и девушки. Один из участников событий снимает все происходящее на видео. При этом все тинейджеры прилежно соблюдают меры по защите от коронавируса, в течение всего ролика они все в масках.

Госпожа Тхептхонг рассказала, что после публикации видео ее снова вызвали в полицию «для дальнейшего обсуждения инцидента». Мать не рассказала, каких именно действий она ждет от полиции в связи с инцидентом. Действия тинейджеров она названа «неприемлемым поведением» и добавила, что ее дочь перенесла полиомиелит в двухлетнем возрасте и осталась после болезни с инвалидностью.

О произошедшем высказался и 61-летний дедушка потерпевшей Нусорн Тхептонг. Он подчеркнул, что на видео ясно видно, что подростки ведут себя недопустимо по отношению к инвалида – «слишком грубо, слишком жестоко».

«Что касается родителей, то они должны больше уделять внимания своим детям. Такое поведение – совсем не хорошо, подобное неприемлемо в обществе», – заявил господин Тхептонг.

Имена пострадавшей и других участников происшествия не раскрываются, также неизвестно и место их учебы. Кто выложил ролик в сеть и с какими мотивами, не указывается.