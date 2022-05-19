Полиция вернулась к делу о групповом унижении девушки, перенесшей полиомиелит

Мать потерпевшей Саранья Тхептхонг из Рассады рассказала журналистам, что инцидент произошел около месяца назад. Она обратилась в полицию, но там «просто хотели урегулировать ситуацию». По ее словам, она получила от полицейских лишь обещание, что ее дочь больше не обидят.
На этой неделе видеозапись группового унижения 17-летней девушки была выложена в сеть. Как видно из ролика, активную роль в процессе играют двое молодых людей подросткового возраста. В частности, один из них несколько раз бьет потерпевшую по лицу, стаскивает за волосы с мотоцикла, заставляет стоят перед ним и его приятелем на коленях. За процедурой наблюдают другие подростки – как юноши, так и девушки. Один из участников событий снимает все происходящее на видео. При этом все тинейджеры прилежно соблюдают меры по защите от коронавируса, в течение всего ролика они все в масках.
Госпожа Тхептхонг рассказала, что после публикации видео ее снова вызвали в полицию «для дальнейшего обсуждения инцидента». Мать не рассказала, каких именно действий она ждет от полиции в связи с инцидентом. Действия тинейджеров она названа «неприемлемым поведением» и добавила, что ее дочь перенесла полиомиелит в двухлетнем возрасте и осталась после болезни с инвалидностью.
О произошедшем высказался и 61-летний дедушка потерпевшей Нусорн Тхептонг. Он подчеркнул, что на видео ясно видно, что подростки ведут себя недопустимо по отношению к инвалида – «слишком грубо, слишком жестоко».
«Что касается родителей, то они должны больше уделять внимания своим детям. Такое поведение – совсем не хорошо, подобное неприемлемо в обществе», – заявил господин Тхептонг.
Имена пострадавшей и других участников происшествия не раскрываются, также неизвестно и место их учебы. Кто выложил ролик в сеть и с какими мотивами, не указывается.