Полиция вернула туриста в покинутый им «Оазис»

Как сообщила туристическая полиция, неназванный гражданин Великобритании обратился в Центр помощи туристам (ТАС) в аэропорту 4 октября. Мужчина заявил, что заблудился и не может найти дорогу в свой отель.
Вспомнить название гостиницы у британца также не получилось, так что сотрудники турполиции и ТАС попросили его хотя бы описать место. На основе полученной информации официальные лица позвонили в Oasis Phuket Airport Hotel, где им сообщили, что у них, действительно, пропал постоялец. Мужчина снимал номер вместе с супругой, а в районе 2:00 ночи «исчез».
Сотрудники туристической полиции посадили британца в служебный автомобиль и отвезли в покинутый им «Оазис». Отель, действительно, находится рядом с аэропортом, но путь туда пролегает по проселочным дорогам и частично через плантации гевеи.