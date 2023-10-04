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Полиция вернула туриста в покинутый им «Оазис»

Туристическая полиция вернула в отель к супруге британского туриста, пропавшего в 2 часа ночи и скитавшегося минимум до утра. Названия гостиницы мужчина не помнил, но смог на словах описать его. Ни жена туриста, ни персонал отеля, судя по всему, не подавали заявления о пропаже. Хотя расположение отеля, носящего название «Оазис», не предполагает прогулок в темное время суток.

Новости Пхукета

5 Октября 2023, 07:00 AM
Полиция вернула заблудившегося британца в отель, откуда он исчез в ночи. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция вернула заблудившегося британца в отель, откуда он исчез в ночи. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция вернула заблудившегося британца в отель, откуда он исчез в ночи. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция вернула заблудившегося британца в отель, откуда он исчез в ночи. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция вернула заблудившегося британца в отель, откуда он исчез в ночи. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция вернула заблудившегося британца в отель, откуда он исчез в ночи. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция вернула заблудившегося британца в отель, откуда он исчез в ночи. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция вернула заблудившегося британца в отель, откуда он исчез в ночи. Фото: Phuket Tourist Police

Как сообщила туристическая полиция, неназванный гражданин Великобритании обратился в Центр помощи туристам (ТАС) в аэропорту 4 октября. Мужчина заявил, что заблудился и не может найти дорогу в свой отель.

Вспомнить название гостиницы у британца также не получилось, так что сотрудники турполиции и ТАС попросили его хотя бы описать место. На основе полученной информации официальные лица позвонили в Oasis Phuket Airport Hotel, где им сообщили, что у них, действительно, пропал постоялец. Мужчина снимал номер вместе с супругой, а в районе 2:00 ночи «исчез».

Сотрудники туристической полиции посадили британца в служебный автомобиль и отвезли в покинутый им «Оазис». Отель, действительно, находится рядом с аэропортом, но путь туда пролегает по проселочным дорогам и частично через плантации гевеи.

 

 

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