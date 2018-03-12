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Полиция вернула россиянке похищенный на пляже iPhone

Пхукетские полицейские столкнулись в минимаркете с подозреваемым, которого разыскивали за кражу вещей у россиянки 11 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Марта 2018 15:50:49

Полиция Пхукета задержала уроженца Исана, похитившего у россиянки сумму с телефоном и ценными вещами на пляже Сурин. Мужчина был задержан в магазине Family Mart, где в тот момент находились полицейские, проверявшие записи с камер видеонаблюдения в поисках подозреваемого, сообщил майор полиции Санхавит Санитвонг из участка в Чернг-Талей.

По словам майора, около 19:00 воскресенья, 11 марта, в участок обратилась 28-летняя россиянка Ангелина Белова, сообщившая, что некий злоумышленник похитил ее сумку, пока сама она купалась в море. Внутри сумки находился смартфон iPhone 8 Plus и другие вещи общей стоимостью свыше 70 тыс. бат.

Россиянка и тайские полицейские воспользовались приложением Find My iPhone, чтобы попытаться установить местонахождение телефона и других украденных вещей. В ходе поиска подозреваемого полицейские заглянули в Family Mart у пляжа Сурин, но подозрительных лиц там не заметили. Затем приложение Find My iPhone привело правоохранителей к отелю Amanpuri, за зданием которого они нашли выброшенные на землю очки госпожи Беловой и сим-карту из ее телефона. На этом след оборвался, и полицейские решили вернуться в Family Mart, чтобы проверить записи с камер видеонаблюдения.

«Пока сотрудники находились в магазине, туда вошел сам подозреваемый. Полицейские увидели, что это был тот же человек, что и на записях с камер видеонаблюдения. Они начали задавать мужчине вопросы и нашли, что они ведет себя подозрительно. Досмотрев его сумку сотрудники полиции нашли украденные вещи, включая iPhone», – рассказал майор Санхавит Санитвонг.

После этого подозреваемый – 28-летний уроженец провинции Убон-Ратчатхани по имени Прича Хомсуп – был задержан. Мужчина признал предъявленные ему обвинения.

 

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