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Полиция устранила «недопонимание» запрета на продажу спиртного 3 июня в аэропорту

Магазин в аэропорту Пхукета получил предупреждение от туристической полиции касательно запрета на продажу алкоголя 3 июня в связи с праздником Висакха Буча. Утром праздничного дня в торговой точке обнаружили банки с пивом, напротив которых не было указания, что они не продаются. Более того, публикация Phuket Info Center позволяет предположить, что пиво могло и продаваться.

Новости Пхукета

3 Июня 2023, 12:25 PM
Старший сержант-майор полиции Пхукета устраняет «недопонимание правил» в аэропорту. Фото: Phuket Tourist Police

Старший сержант-майор полиции Пхукета устраняет «недопонимание правил» в аэропорту. Фото: Phuket Tourist Police

Оригинальная публикация Phuket Info Center от 8:05 утра 3 июня. Фото: Phuket Info Center

Оригинальная публикация Phuket Info Center от 8:05 утра 3 июня. Фото: Phuket Info Center

Устраненное «недопонимание правил» в аэропорту. Фото: Phuket Tourist Police

Устраненное «недопонимание правил» в аэропорту. Фото: Phuket Tourist Police

Еще не устраненное «недопонимание правил» в аэропорту. Фото: Phuket Tourist Police

Еще не устраненное «недопонимание правил» в аэропорту. Фото: Phuket Tourist Police

Публикация Phuket Info Center о продаже алкоголя в аэропорту Пхукета была размещена в Facebook в 8:05 утра, то есть во время, когда торговля спиртным запрещена в принципе, даже если никакой буддистский праздник не отмечается.

«Туристы задают вопросы! Почему магазин в терминале внутренних рейсов аэропорта Пхукета продает алкогольные напитки сегодня (3 июня 2023 года), хотя сегодня Висакха Буча, большой буддистский праздник, и закон однозначно запрещает продажу спиртного?» – говорится в тексте, который сопровождается фотографиями пива в холодильнике и в руке и в руке у делающего фото человека.

В 10:49 туристическая полиция Пхукета выпустила публичный ответ, в котором сообщила, что магазины в аэропорту были проинформированы о запрете. Ответ также сопровождался фотографиями, в том числе, установленной перед банками с пивом таблички, информирующей о запрете. Хотя на другой фотографии виде еще один холодильник, в котором пиво есть, а таблички нет.

В 11:00 обновление опубликовала сама страница Phuket Info Center, разместившая официальный ответ аэропорта о том, что произошло «недопонимание правил», которое было устранено.

«Мы приносим извинения за этот инцидент. Если вы заметите нарушение в каком-либо из магазинов аэропорта Пхукета, пожалуйста, сообщите по телефонам 076351090 и 076351414», – процитировала страница Phuket Info Center заявление пхукетского филиала госкорпорации Airports of Thailand (AOT Phuket). На странице AOT Phuket он пока не опубликован.

Напомним, что за продажу спиртного в Таиланде в пять буддистских праздников грозит до полугода тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа. При этом перед парламентскими выборами в мае (которые тоже сопровождаются сухим законом) полиция уточнила, что нарушением считается также любое распространение спиртного и даже его совместное употребление группой лиц, к примеру, в ходе вечеринки или празднования дня рождения.

 

 

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