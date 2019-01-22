Полиция установила подозреваемых в деле об убийстве сына пхукетского чиновника

Правоохранительные органы Пхукету установили личности двух подозреваемых в убийстве 30-летнего сына чиновника из Рассады Тхирасака Сэ-Онга, застреленного ночью 19 января в Сапан-Хине.

Новости Пхукета

22 Января 2019, 09:31 AM

Одним из подозреваемых в убийстве является капрал пограничной полиции.

Полиция получила ордера на арест двух подозреваемых непосредственно в день убийства. Первый ордер выдан на имя 23-летнего младшего капрала пограничной полиции Джаккрита Сангсарта, второй – на имя некого Конгкиата Сонгкрама.

Шеф полиции Вичита Никорн Сомсук подтвердил The Phuket News, что капрал Сангсарт уже добровольно явился в полицию. Там ему предъявили обвинения в убийстве и ношении оружия в общественном месте, однако мужчина с выдвинутыми обвинениями не согласился. По словам полковника Сомсука, капрала Сангсарта отпустили под залог в размере около 400 тыс. бат.

Второй подозреваемый – Конгкиат Сонгкрам - в полицию пока не явился, но, как отметил полковник Сомсук, пообещал это сделать в телефонном разговоре со следователями.

«Он сказал, что собирает деньги, чтобы внести залог», – пояснил полковник.

Офицер отметил, что Конгкиат Сонгкрам ранее уже был судим за грабеж «в другой провинции» и недавно освободился после отбытия наказания.