Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Полиция установила подозреваемых в деле об убийстве сына пхукетского чиновника

Правоохранительные органы Пхукету установили личности двух подозреваемых в убийстве 30-летнего сына чиновника из Рассады Тхирасака Сэ-Онга, застреленного ночью 19 января в Сапан-Хине.

Новости Пхукета

22 Января 2019, 09:31 AM
Одним из подозреваемых в убийстве является капрал пограничной полиции.

Одним из подозреваемых в убийстве является капрал пограничной полиции.

Полиция получила ордера на арест двух подозреваемых непосредственно в день убийства. Первый ордер выдан на имя 23-летнего младшего капрала пограничной полиции Джаккрита Сангсарта, второй – на имя некого Конгкиата Сонгкрама.

Шеф полиции Вичита Никорн Сомсук подтвердил The Phuket News, что капрал Сангсарт уже добровольно явился в полицию. Там ему предъявили обвинения в убийстве и ношении оружия в общественном месте, однако мужчина с выдвинутыми обвинениями не согласился. По словам полковника Сомсука, капрала Сангсарта отпустили под залог в размере около 400 тыс. бат.

Второй подозреваемый – Конгкиат Сонгкрам - в полицию пока не явился, но, как отметил полковник Сомсук, пообещал это сделать в телефонном разговоре со следователями.

«Он сказал, что собирает деньги, чтобы внести залог», – пояснил полковник.

Офицер отметил, что Конгкиат Сонгкрам ранее уже был судим за грабеж «в другой провинции» и недавно освободился после отбытия наказания.

 

 

Have a news tip-off? Click here

В части Банг-Тао объявлен режим экономии воды
Окрестности аэропорта частично останутся без воды 23 января
Лайнер с туристами из России не смог вылететь на Пхукет из-за неполадок в двигателе
Окрестности аэропорта останутся без электричества 25 января
Пхукет-Таун приступает к уборке перед китайским Новым годом
Турист из Дании погиб в ночном ДТП на Пхукете
На Пхукете начались бесплатные прививки собак от бешенства
Жителя Пхукета застрелили в Сапан-Хине
Север и центр Пхукета частично останутся без воды 22 января
Таиланд ждет активации нового буя системы предупреждения о цунами
Новый буй системы предупреждения о цунами должен заработать сегодня
У уборщицы из Раваи изъяли 2600 таблеток метамфетамина и 3 кг марихуаны
Житель Пхукета направлен на реабилитацию после угроз свести счеты с жизнью
Такси с туристами столкнулось с коровой по пути из аэропорта в отель
Турист из Швеции едва не утонул в Патонге

 

Laguna Property
ZUMA Restaurant
Thai Residential
777 Beach Condo
Express Carpet and Decor

 