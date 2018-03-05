Полиция установила личность подозреваемого в убийстве в Рассаде

Шеф полиции Пхукета назвал имя главного подозреваемого по делу об убийстве жителя Рассады, расстрелянного перед собственным домом вечером 4 мая.

5 Марта 2018 16:42:10

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Начальник пхукетской полиции генерал-майор Тирапхон Тхипдарожн озвучил имя главного подозреваемого по делу об убийстве в Рассале, которым оказался ранее судимый уроженец Удон-Тхани. Имя подозреваемого было названо на встрече генерала с представителями прессы 5 мая, меньше чем через сутки после того, как произошло убийство.

«Изучив обстоятельства, мы выяснили, что стрелком был 25-летний Варин Кхемма из провинции Удон-Тхани», – заявил генерал Тхипджарон.

По словам генерала, причиной конфликта между Варином Кхеммой и убитым им Синчаем Кэулипоном стали несколько тысяч бат.

«У Варина был конфликт с Синчаем из-за мотоцикла, который тот продал Синчаю за 20 тыс. бат. Синчай заплатил часть суммы, а когда Варин потребовал оставшиеся деньги, то ответа не получил. Варин разозлился настолько, что пошел на убийство», – заявил генерал Тхипджарон.

Вечером 4 мая Варин Кхемма приехал к дому Синчая Кэулипона на черном внедорожнике Mitsubishi Pajero, сопровождаемом мотоциклом. Подозреваемый вышел из машины и открыл огонь по жертве из короткоствольного оружия, трижды попав в Синчая Кэулипона и один раз – в его знакомого Джаккапана Сауаййэма. Полученные господином Кэулипоном раны оказались смертельными. Второй мужчина сейчас находится в больнице.

«Люди, которые находились в Mitsubishi Pajero вместе с Варином, не знали, что он собирается совершить преступление. Также нам удалось найти мотоцикл, который видели на месте событий. Сейчас мы собираем необходимые улики, чтобы запросить судебный ордер на арест Варина, который только совсем недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за наркотики», – добавил генерал Тхипджарон.