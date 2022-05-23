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Полиция установила личность подозреваемого в нападении на россиянку в Паттайе

Полиция Паттайи сообщила, что установила личность человека, напавшего на россиянку Елену Зялкову у водохранилища Маб-Прачан вечером 18 мая.

Новости Пхукета

23 Мая 2022, 01:02 AM
Елена Зялкова в машине скорой помощи. Фото: Chaiyot Pupattanapong

Елена Зялкова в машине скорой помощи. Фото: Chaiyot Pupattanapong

Подозреваемый – 37-летний местный житель Кантхипоб Тханачотсомбун – был вызван в полицию 20 мая и, как пишет The Pattaya News, дал признательные показания, однако полицейские не смогли арестовать его из-за того, что не оправившаяся от последствий нападения россиянка пока не в состоянии принять участие в процедуре опознания.

Издание отмечает, что мужчина заявил, что напал на совершавшую пробежку женщину, чтобы выместить на ком-то раздражение от личных проблем, хотя изначально полиция предполагала попытку сексуального насилия, от которой россиянке удалось отбиться.

Как сообщала ранее газета Bangkok Post, о происшествии с Зялковой сообщил в полицию водитель Косон Чомчын, который проезжал в районе водохранилища и увидел на дороге окровавленную иностранку в спортивном костюме, которая звала на помощь. Приехавшие по вызову полицейские и медики зафиксировали у Зялковой травму головы, а также синяки и ссадины на шее и по всему телу. Женщина не смогла рассказать, что конкретно с ней случилось.

Осмотрев окрестности места, где Зялкова звала на помощь, полицейские обнаружили следы крови на асфальте и тянувшийся в джунгли кровавый след. Там были найдены принадлежащие женщине кроссовки и мобильный телефон. Установить личность подозреваемого удалось по записям с камер видеонаблюдения, на которые попала его машина.

 

 

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