Полиция установила личность мужчины, напавшего с ножом на британца у We Cafe

Полиция Вичита установила личность иностранца, напавшего с ножом на британца Нила Гудвина вечером 1 мая. Задержать его, впрочем, пока не удалось.

Новости Пхукета

17 Мая 2019, 09:43 AM

Фото: Муниципалитет Чалонга

О том, что личность подозреваемого установлена, корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» сообщил полковник Никорн Сомсук, возглавляющий полицейский участок Вичита. Раскрыть имя мужчины и его национальность офицер отказался, отметив лишь, что речь идет об иностранце. При этом в деле обнаружились различные странности.

Нападение на 35-летнего британца Нила Гудвина произошло вечером 1 мая на парковке у заведения We Cafe на Chao Fa West Rd. Свидетельницей происшествия стала супруга господина Гудвина, гражданка Таиланда Сударат Хамма.

После нападения британец был госпитализирован с двумя ножевыми ранениями. В больнице пострадавшего и его спутницу опросил один из сотрудников полиции Вичита, планируя позже взять взять у негоподробные показания. Однако сделать это не удалось: полиция записала телефонный номер британца, но ни на один из звонков следователей он не ответил.

«Он и его подруга после беседе в больницы начали избегать контактов с полицией, словно они не хотят общаться со следователем. Найти напавшего на господина Гудвина – наш долг, но нам нужно больше информации», – заявил шеф полиции Вичита Никорн Сомсук.

Полковник Сомсук не уточнил, были ли полицейские отправлены проверить адреса регистрации Нил Гудвина и Сударат Хаммы. Запрашивать помощи у Иммиграционного бюро полиция Вичита по неким причинам также не стала.

«Мы проводим свое собственное расследование», – заявил полковник Сомсук.

Как уже говорилось выше, полиции известно имя подозреваемого в нападении и его национальность, но и в этом случае помощи у Иммиграционного бюро следователи не попросили.

При этом полицейский участок Вичита решил проверить биографию самого Нила Гудвина на предмет совершения им преступлений в прошлом. Соответствующее решение было принято на фоне отказа британца от общения с полицией.

«Моя команда проверяет, нет ли у него криминальной истории в Таиланде, поскольку его поведение странное», – заявил полковник Сомсук.

Офицер не уточнил, сколько времени займет у полицейских проверка их же собственной базы данных.