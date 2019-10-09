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Полиция установила личность мужчины, напавшего на мотоциклистку с ребенком

Полиция Пхукет-Тауна ответила на обвинения в бездействии и раскрыла личность мужчины, напавшего на мотоциклистку с ребенком на Srisena Rd. Видео нападения было опубликовано в социальных сетях накануне и вызвало широкий общественный резонанс, а заодно и многочисленные комментарии о том, что правоохранительные органы не прикладывают усилий, чтобы найти мужчину.

Новости Пхукета

9 Октября 2019, 10:34 AM
Фото: Tang Tang Krai Prab / Facebook

Фото: Tang Tang Krai Prab / Facebook

На опубликованном в соцсетях ролике с камеры видеонаблюдения видно, как два мотоциклиста останавливаются на обочине дороги у некой мотомастерской. На одном из скутеров находится женщина, а на втором – мужчина.

Едва остановив скутер, мужчина бросается к женщине и ударом ноги в прыжке сбивает ее вместе с байком на землю. Именно в этом момент выясняется, что женщина находилась на скутере не одна, а с маленьким ребенком.

Пока упавшая пытается подняться, мужчина хватает стул и делает угрожающие жесты в сторону скутера, однако женщина бросается на него, вырывает стул и несколько раз бьет ладонями. Оказавшийся без присмотра ребенок в непонимании бродит у упавшего скутера. На этом 18-секундное видео завершается.

После того, как ролик получил общественный резонанс, шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Сомпонг Тхипапакун выступил с заявлением, в котором опроверг комментарии пользователей соцсетей, посчитавших, что правоохранительные органы бездействуют.

Полковник рассказал, что инцидент произошел на Srisena Rd. в восточной части Пхукет-Тауна. Личности и мужчины, и женщины также уже установлены. Ими оказались 29-летняя Раттита Кхонкхлонг и 36-летний Эккачай Конгчим. Фигурировавший в видео ребенок – дочь госпожи Кхонкхлонг.

Как добавил полковник, женщина уже подала заявление в полицию. После приема заявления ее направили в больницу для того, чтобы зафиксировать травмы и приложить врачебное заключение к делу. Завтра и она, и мужчина из видеоролика должны одновременно явиться в полицейский участок Пхукет-Тауна.

Госпожа Кхонкхлонг рассказала, что ехала по Srisena Rd. следом за мужчиной, который двигался медленно и по середине дороги. По словам женщины, мотоциклист не смотрел, куда ехал, и их скутеры едва не столкнулись. Госпожа Кхонкхлонг закричала на второго водителя, чтобы тот смотрел, куда едет, и между ними началась перепалка.

Спор на время прекратился, когда к госпоже Кхонкхлонг обратился, увидевший конфликт знакомый, но затем мужчина и женщина встретились на дороге снова, перепалка продолжилась и вылилась в итоге в события, попавшие в объектив камеры уличного видеонаблюдения.

 

 

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