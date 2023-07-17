Полиция урегулировала конфликт иностранца и водителя мототакси в Патонге

Как пояснила полиция Патонга в публикации на своей странице в Facebook, тайский таксист и его «русский» клиент (на видео он говорит по-русски, но гражданство полиция не подтвердила) поругались из-за стоимости поездки.
Заказавший такси мужчина планировал заплатить 56 бат, как было указано в приложении. Водитель потребовал 100 бат. В итоге 44 бата разницы привели к резонансной истории, потребовавшей вмешательства полицейских.
Мужчины обозвали друг друга грубыми словами, а неназванный таксист заодно ударил ногой в ворота дома, за которыми находился пассажир, и показал ему средний палец.
В тот же день, 16 июля, обоих мужчин вызвали в полицейский участок Патонга, где они публично примирились. Полиция не сообщила о том, ждут ли таксиста какие-либо санкции, такие как временная приостановка лицензии (это находится в ведении не полиции, а Дептранса, PLTO). Однако участок сообщил, что водитель мототакси согласился выплатить 1000 бат владельцу дома, «за ущерб причиненный воротам в ходе инцидента».