Полиция урегулировала конфликт иностранца и водителя мототакси в Патонге

Полиция Патонга сообщила о благополучном разрешении конфликта между русскоговорящим иностранцем и тайским мототакситом, произошедшего 16 июля. Водитель и пассажир не договорились о стоимости поездки, в связи с чем обменялись резкими словами и жестами в адрес друг друга. Видеозапись инцидента вызвала резонанс в пхукетских группах в соцсетях и волну критики в адрес таксиста со стороны других тайцев, хотя поведение иностранца (россиянина или украинца) также было далеким от сдержанного.

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17 Июля 2023, 11:45 AM

Русскоговорящий турист пожал руку таксисту, но не ту, которой тот показывал ему средней палец. Фото: Phuket Info Center