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Полиция урегулировала конфликт иностранца и водителя мототакси в Патонге

Полиция Патонга сообщила о благополучном разрешении конфликта между русскоговорящим иностранцем и тайским мототакситом, произошедшего 16 июля. Водитель и пассажир не договорились о стоимости поездки, в связи с чем обменялись резкими словами и жестами в адрес друг друга. Видеозапись инцидента вызвала резонанс в пхукетских группах в соцсетях и волну критики в адрес таксиста со стороны других тайцев, хотя поведение иностранца (россиянина или украинца) также было далеким от сдержанного.

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17 Июля 2023, 11:45 AM
Русскоговорящий турист пожал руку таксисту, но не ту, которой тот показывал ему средней палец. Фото: Phuket Info Center

Русскоговорящий турист пожал руку таксисту, но не ту, которой тот показывал ему средней палец. Фото: Phuket Info Center

Как пояснила полиция Патонга в публикации на своей странице в Facebook, тайский таксист и его «русский» клиент (на видео он говорит по-русски, но гражданство полиция не подтвердила) поругались из-за стоимости поездки.

Заказавший такси мужчина планировал заплатить 56 бат, как было указано в приложении. Водитель потребовал 100 бат. В итоге 44 бата разницы привели к резонансной истории, потребовавшей вмешательства полицейских.

Мужчины обозвали друг друга грубыми словами, а неназванный таксист заодно ударил ногой в ворота дома, за которыми находился пассажир, и показал ему средний палец.

В тот же день, 16 июля, обоих мужчин вызвали в полицейский участок Патонга, где они публично примирились. Полиция не сообщила о том, ждут ли таксиста какие-либо санкции, такие как временная приостановка лицензии (это находится в ведении не полиции, а Дептранса, PLTO). Однако участок сообщил, что водитель мототакси согласился выплатить 1000 бат владельцу дома, «за ущерб причиненный воротам в ходе инцидента».

 

 

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