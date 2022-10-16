Полиция Таланга отчиталась о новых арестах за наркотики

Правоохранительные органы Таланга продолжают реализацию политики нулевой терпимости к наркотикам, провозглашенной начальником местной полиции полковником Писитом Чынпхетом.

Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге продолжается кампания по борьбе с наркотиками. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге продолжается кампания по борьбе с наркотиками. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге продолжается кампания по борьбе с наркотиками. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В субботу, 15 октября, на территории округа Таланг были арестованы за хранение метамфетамина еще два человека. В обоих случаях объемы изъятых наркотиков не были значительными, однако политика нулевой терпимости предполагает арест за любое количество запрещенных веществ.

31-летний житель Паклока по имени Воракорн Маливан был арестован на дороге, ведущей из Ао-По в Банг-Ронг. Полицейские изъяли у мужчины две таблетки метамфетамина.

18-летний уроженец Транга по имени Наттакит Панниам был арестован в «жилье для рабочих» в третьем мубане Паклока. У него изъяли три таблетки метамфетамина.

Обоим подозреваемым предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории без цели продажи.