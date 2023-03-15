Полиция Таланга изъяла более 2,4 тыс. таблеток метамфетамина

Полиция Таланга отчиталась о серии антикриминальных рейдов, проведенных 11-14 марта преимущественно в тамбоне Тхепркрасаттри. Полицейские произвели четыре ареста и изъяли более 2,4 тыс. таблеток метамфетамина и кустарно изготовленное огнестрельное оружие. Еще в двух случаях обыски по судебным ордерам не привели к выявлению чего-либо нелегального. Полиция не пояснила, с чем была связана серия рейдов.

Иккапоп Тхонгтуб

Серия арестов была произведена в Таланге с 11 по 14 марта. Фото: Полиция Таланга

Серия арестов была произведена в Таланге с 11 по 14 марта. Фото: Полиция Таланга

Серия арестов была произведена в Таланге с 11 по 14 марта. Фото: Полиция Таланга

В тамбоне Тхепкрасаттри на основании ранее выданного ордера был арестован 54-летний Воравут Родбут. Мужчина обвиняется в ограблении, однако о самом деле ничего неизвестно, кроме того, что мужчина пытался скрыть свою личность. Производившими арест полицейскими руководил майор Сучарт Лыча.

В тамбоне Паклок был арестован 35-летний Сура Сонгкхала, также известный под прозвищем Уан. Мужчину арестовали за незаконное хранение метамфетамина с целью продажи. В общей сложности у него изъяли 99 метамфетаминовых таблеток.

В тамбоне Тхепркрасаттри был арестован 23-летний Вирают Прасерт. У него также изъяли метамфетамин в таблетках, но только в количестве девяти штук. Кроме того, у мужчины обнаружилось кустарное огнестрельное оружие (так называемый пен-ган, стреляющая ручка) и четыре патрона .38 калибра.

В том же тамбоне Тхепкрасаттри был арестован 26-летний Тханавут Тхала по прозвищу Бенц. У него изъяли метамфетамин в количестве 2354 таблеток. Мужчине предъявлены обвинения в хранении наркотиков с целью распространения.

Полиция добавила, что еще по двум адресам в Тхепкрасаттри были проведены обыски на основании судебных ордеров, но ничего криминального сотрудники участка Таланга не нашли.

Добавим, что именно в тамбоне Тхепкрасаттри с 13 по 15 марта проходит ежегодный Фестиваль Героинь, которому власти сейчас уделяют особое внимание, поскольку это первое большое мероприятие после пандемии коронавируса. Присутствие полиции заметно и на самом фестивале, и просто в районе Поля Победы, где проходит событие.