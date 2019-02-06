Полиция Таиланда задержала мать по делу о заказном убийстве сына

Полиция задержала шестерых подозреваемых в убийстве жителя Пхаттхалунга Канокпхонга Раттапхана. Среди задержанных – мать убитого Камончат Раттапхан, трое нанятых женщиной киллеров и еще два человека, роль которых в преступлении не ясна.

Новости Пхукета

6 Февраля 2019, 10:01 AM

Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, 31-летний Канокпхонг Раттапхан был застрелен в конце ноября прошлого года в провинции Транг. Изначально версия о том, что убийство мужчины могла организовать его 51-летняя мать, занимала последнее место в списке, однако постепенно следователи исключили все остальные варианты.

Во вторник, 29 января, Камончат Раттапхан была задержана вместе с тремя предполагаемыми исполнителями убийства, которых она наняла. Также задержаны были еще двое подозреваемых, роль которых в преступлении Bangkok Post не уточнила.

Как пояснил занимающийся делом подполковник полиции Крит Воратхат, анализ звонков с мобильного телефона госпожи Раттапхан показал, что она связывалась с группой, организующей контакты между наемными убийцами из Пхатталунга и потенциальными заказчиками.

По словам подполковника Воратхата, опрошенные по делу свидетели рассказали, что у Камончат и Канокпхонга были сложные отношения. Между матерью и сыном регулярно происходили ссоры, в ходе одной которой Канокпхонг едва не ударил Камончат ножом.

Одной из причин разлада между матерью и сыном был участок земли, оставшийся после смерти отца Каокпхонга. Заново вышедшая замуж Камончат планировала продать землю, но мужчина выступал против этого.