Полиция Таиланда создала центр по борьбе со ставками на футбол

Королевская полиция Таиланда запустила операционный центр по борьбе с нелегальными ставками на исходы футбольных матчей в рамках Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля этого года.

26 Апреля 2018 12:31:30

Фото: Creative Commons / Bangkok Post

Полиция Таиланда традиционно усилила контроль за соблюдение законодательства в части регулирования азартных играх перед Чемпионатом мира по футболу в России. Футбольные тотализаторы, согласно законам Таиланда, являются нелегальными.

Заместитель начальника полиции Таиланда Чалермкиат Сриворакхан отметил, что сотрудники центра прицельно займутся сайтами, принимающими ставки на исход футбольных матчей, независимо от того, где находятся их сервера: на территории Таиланда или за пределами страны. Работают в операционном центре будет межведомственная команда, включающая сотрудников Центрального бюро расследований, Иммиграционного бюро и Агентства по борьбе с отмыванием денег, пишет Bangkok Post.

Центр также принимает сообщения о нелегальных тотализаторах от граждан и, возможно, продолжит работать и после Чемпионата мира в качестве постоянной структуры.

Как пояснил генерал Сриворакхан, полиция уже начала мониторинг социальной сети Facebook в поисках постов, завлекающих пользователей на сайты, где можно сделать ставки. По словам офицера, сейчас специалисты изучают возможность привлечения авторов постов к ответственности за нарушение законодательства об азартных играх и Закона о компьютерных преступлениях.