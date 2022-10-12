Полиция Таиланда сообщила о перехвате 11,6 млн таблеток метамфетамина

Полиция Таиланда сообщила о двух успешных операциях по борьбе с наркотиками, проведенных в провинциях Лопбури и Так на прошлой неделе. В общей сложности правоохранители изъяли 11,6 млн метамфетаминовых таблеток, 50 кг кетамина и 2 кг метаметамина в кристаллах, рассказал на пресс-конференции 12 октября начальник тайской полиции Дамронгсак Киттипрапат. Впрочем, как минимум трех наркоторговцев полицейские упустили.

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Первая операция, о которой рассказал генерал Киттипрапат, была проведена в провинции Лопбури 6 октября. Полиция погналась за тремя пикапами, не остановившимися на пункте дорожного контроля на трассе Синбури-Лопбури в тамбоне Тха-Вунг. В результате ночной погони двое подозреваемых были арестованы, одному удалось скрыться пешком, пишет Bangkok Post.

Добычей полицейских стали 6,5 млн таблеток метамфетамина и 50 кг кетамина, расфасованных в упаковки из-под зеленого чая. В качестве улик также были изъяты все три пикапа подозреваемых, три мобильных телефона и 51 тыс. бат наличными.

Арестованные Танупхат Анансирипхитак и Сыбсак Сэкы рассказали, что их наняли доставить метамфетамин с севера страны в Сарабури. За работу мужчины должны были получить 200 тыс. бат. Также они назвали имя своего скрывшегося сообщника, им оказался некий Киартипхан Сэсонг. Мужчина уже и так значится в розыске по ордеру суда провинции Мэсот, где мужчину разыскивают за убийство «одного из своих родителей».

Вторая крупная партия наркотиков была изъята 9 октября в тамбоне Мэ-Рим северной провинции Так, граничащей с Мьянмой. Там был арестован мужчина по имени Ленг Сэ Ма, в автомобиле которого полицейские обнаружили 5,1 млн метамфетаминовых таблеток и 2 кг кристаллов, причем наркотики также были упакованы в тару из-под зеленого чая.

В этом случае также имела место погоня, причем снова за тремя автомобиля. Однако двум автомобилям удалось оторваться от преследовавших их полицейских машин.

На допросе Ленг Сэ Ма рассказал, что группа везла наркотики из Чианг-Мая в Бангкоке и соседние со столицей провинции. Полиция не сообщила, удалось ли им узнать имена сообщников мужчины.