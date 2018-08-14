Полиция Таиланда раскрыла очередную финансовую пирамиду

Правоохранительные органы Таиланда арестовали 38 человек по делу об «иностранной» финансовой пирамиде OD Capital. Нанесенный вкладчикам ущерб полицейские оценивают в 10 млрд бат.

14 Августа 2018 10:43:22

Фото: Туристическая полиция Таиланда

Как пишет газета Bangkok Post, расследование в отношении OD Capital началось после обращения в полицию некой Навапорн Таотхонг, которая вложила в пирамиду 200 тыс. бат. Полицейские приняли заявление госпожи Таотхонг и подключили к расследованию Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO), а в середине июля сотрудники полиции и AMLO приступили к арестам.

Сначала были задержаны 29 человек, причастных к деятельности OD Capital, затем – другие девять человек. Еще несколько подозреваемых по-прежнему числятся в розыске, но в полиции полагают, что некоторые из них могут находиться за рубежом.

Комментируя расследование, генерал Сурачет Хакпан из туристической полиции Таиланда заявил, что OD Capital – «холдинговая компания, с зарегистрированными дочерними структурами в Великобритании, Малайзии, и Нэшвилле (штат Теннесси, США)». В Таиланде OD Captital, по его словам, не имеет официально зарегистрированного юридического лица и разрешения на ведение деятельности.

Генерал Хакпан обратился к пострадавшим вкладчикам OD Capital с призывом писать заявления в полицию. По его словам, в ходе расследования был наложен арест на активы участников схемы стоимостью в 130 млн бат. Генерал Хакпан отметил, что из этих активов вкладчикам будет компенсирован понесенный ущерб. Впрочем, сам суммарный ущерб генерал оценил в 10 млрд бат.