Полиция Таиланда провела рейд по магазинам, торгующим электронными сигаретами

В столице Таиланда прошел полицейский рейд по магазинам, торгующим электронными сигаретами и другими подобными товарами, классифицируемыми тайским законодательством как запрещенные.

Новости Пхукета

4 Марта 2019, 03:12 PM

Фото: Bangkok Post / Supplied

В общей сложности в ходе рейдов в Бангкоке были задержаны 23 человека, изъяты почти 2,9 тыс. единиц нелегальной продукции, включая вейпы и жидкости для них, кальяны и другие товары. О результатах рейдов сообщил на пресс-конференции 3 марта глава Иммиграционного бюро Сурачет Хакпан.

Как рассказал генерал-лейтенант Хакпан, в ходе рейдов были задержаны граждане Таиланда, Лаоса и Мьянмы. Задержанным предъявлены обвинения в хранении и распространении контрабандной продукции и нарушении Закона об обороте табачных изделий, а также в нелегальной трудовой деятельности (в случае, когда задержанные оказались иностранцами).

Как пишет Bangkok Post, провести рейды полицейских подтолкнула серия резонансных статей о депортации туристки из Франции, задержанной с электронной сигаретой на Пхукете в конце января. По словам женщины, электронная сигарета на отдыхе обошлась ей почти в 300 тыс. бат, причем непосредственно штраф за владение запрещенным устройством составил чуть больше 800 бат. Остальные расходы были связаны с депортацией (см. здесь).