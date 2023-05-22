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Полиция Таиланда предупреждает о взломе аккаунтов в Telegram

Королевская полиция Таиланда выпустила предупреждение о новой волне угонов аккаунтов в мессенджере Telegram. Схема кражи не является новой, но, видимо, до этого не попадала в поле зрения тайских официальных лиц или сам Telegram только недавно стал интересовать кибер-полицию Таиланда.

Новости Пхукета

22 Мая 2023, 09:00 AM
Предупреждение полиции об угоне аккаунтов в Telegram. Фото: Royal Thai Police

Предупреждение полиции об угоне аккаунтов в Telegram. Фото: Royal Thai Police

В предупреждении, опубликованном 21 мая, приводится пример мошеннического сообщения, в котором пользователю говорится о том, что на его аккаунт якобы поступила жалоба, в связи с чем он будет заблокирован через 24 часа. Чтобы предотвратить это, пользователю предлагается перейти по ссылке на сайт с ULR вида tеlеgnаn[.]com или подобного. Переход по ссылке и ввод каких-либо данных на сайте, разумеется, приведет к тому, что контроль над аккаунтом перейдет к мошенникам.

«Обратите внимание, что в приложенной ссылке адрес написан странно и отличается от раза к разу. Это говорит, что сообщение явно отправлено мошенниками, чтобы ввести вас в заблуждение и заставить перейти по опасной ссылке!! Не верьте, не нажимайте, не кликайте. С наилучшими пожеланиями, национальное управление полиции», – говорится в предупреждении полицейских.

В данной публикации Королевская полиция Таиланда не привела рекомендаций для тех, кто все же «поверил, нажал, кликнул» и в стал жертвой мошенничества. Однако в предыдущих пресс-релизах по другим темам, связанным с онлайн-мошенничеством и кибер-преступностью, полиция напоминала о следующих каналах связи с профильными подразделениями:

 

 

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