Полиция Таиланда предупреждает о взломе аккаунтов в Telegram

В предупреждении, опубликованном 21 мая, приводится пример мошеннического сообщения, в котором пользователю говорится о том, что на его аккаунт якобы поступила жалоба, в связи с чем он будет заблокирован через 24 часа. Чтобы предотвратить это, пользователю предлагается перейти по ссылке на сайт с ULR вида tеlеgnаn[.]com или подобного. Переход по ссылке и ввод каких-либо данных на сайте, разумеется, приведет к тому, что контроль над аккаунтом перейдет к мошенникам.
«Обратите внимание, что в приложенной ссылке адрес написан странно и отличается от раза к разу. Это говорит, что сообщение явно отправлено мошенниками, чтобы ввести вас в заблуждение и заставить перейти по опасной ссылке!! Не верьте, не нажимайте, не кликайте. С наилучшими пожеланиями, национальное управление полиции», – говорится в предупреждении полицейских.
В данной публикации Королевская полиция Таиланда не привела рекомендаций для тех, кто все же «поверил, нажал, кликнул» и в стал жертвой мошенничества. Однако в предыдущих пресс-релизах по другим темам, связанным с онлайн-мошенничеством и кибер-преступностью, полиция напоминала о следующих каналах связи с профильными подразделениями:
- Страница PCT Police в Facebook: www.facebook.com/PCTPOLICE;
- Страница ССIВ в Facebook: www.facebook.com/CybercopTH;
- Cайт онлайн-подачи заявлений: thaipoliceonline.com;
- Cайт CCIB: www.ccib.go.th;
- Аккаунт в мессенджере Line: @Police1441;
- Единая горячая линия: 1441;
- Мобильный телефон: 081-8663000.