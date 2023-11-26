Полиция Таиланда озвучила правила безопасного Лой Кратонга

Пресс-служба полиции Таиланда свела правила безопасности в Лой Кратонг к пяти простым пунктам:

Воздержитесь от употребления алкоголя и наркотических средств. Не садитесь за руль в состоянии интоксикации любого рода.

Не берите с собой оружие на массовые мероприятия, даже если имеете разрешение на его ношение. Воздержитесь от стрельбы в воздух в ходе празднования.

Фейерверки, салюты, петарды и другую пиротехнику можно использовать только с разрешения властей. Самовольное использование пиротехники запрещено, равно как и запуск летающих фонариков запрещен (особенно в районе аэропортов). Помните об угрозе пожаров.

Соблюдайте меры безопасности при посещении массовых мероприятий, следите за детьми и спутниками, которые могут потеряться в толпе. Выдайте ребенку карточку с контактной информацией на случай, если он потеряется. Можно использовать бейдж на одежде.