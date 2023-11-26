Полиция Таиланда озвучила правила безопасного Лой Кратонга

Пресс-служба полиции Таиланда свела правила безопасности в Лой Кратонг к пяти простым пунктам:
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Воздержитесь от употребления алкоголя и наркотических средств. Не садитесь за руль в состоянии интоксикации любого рода.
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Не берите с собой оружие на массовые мероприятия, даже если имеете разрешение на его ношение. Воздержитесь от стрельбы в воздух в ходе празднования.
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Фейерверки, салюты, петарды и другую пиротехнику можно использовать только с разрешения властей. Самовольное использование пиротехники запрещено, равно как и запуск летающих фонариков запрещен (особенно в районе аэропортов). Помните об угрозе пожаров.
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Соблюдайте меры безопасности при посещении массовых мероприятий, следите за детьми и спутниками, которые могут потеряться в толпе. Выдайте ребенку карточку с контактной информацией на случай, если он потеряется. Можно использовать бейдж на одежде.
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Помните о рисках, которые несет массовое скопление людей на берегах водоемах. Заранее подумайте о том, что будете делать, если возникнет давка. Учитывайте риск падения в воду как себя, так и детей.
Единый телефон экстренных служб в Таиланде – 191, он же является и основным номером вызова полиции. Иностранцы для предотвращения языкового барьера могут обращаться в туристическую полицию – 1155.
Телефон вызова скорой помощи в Таиланде – 1669. Телефон пожарной службы – 199. Единый колл-центр Департамент чрезвычайных ситуаций – 1784.
Список мест организованного празднования Лой Кратонга доступен здесь.