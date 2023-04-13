Полиция Таиланда напоминает о важности мотошлемов

Как говорится в публикации, размещенной 13 апреля на странице Королевской полиции Таиланда в Facebook, за 2023 год (по 11 апреля) в стране было зафиксировано уже 4478 случаев смерти людей в дорожных авариях, при этом 79% погибших в общенациональной статистике – это мотоциклисты и их пассажиры. На Пхукете доля смертей и госпитализаций в результате ДТП на мотоциклах – 93% от общего числа.
«Сонгкран – это время празднования, людей на дорогах становится больше. Национальная полиция обеспокоена безопасностью людей и в связи с этим хотела бы призвать мотоциклистов к сотрудничеству в плане ношения шлемов. Ношение стандартного шлема позволяет снизить тяжесть травмы головы на 72%, риск смерти – на 39%», – говорится в сообщении полиции.
Правоохранительные органы приводят следующие правила, касающиеся мотошлемов:
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Отдавайте предпочтение закрытым шлемам, максимально защищающим голову, включая лицо.
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Приобретайте только сертифицированные шлемы, отвечающие стандартам безопасности. Их можно узнать по символу TSIS (มอก).
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При выборе шлема учитывайте его размер. Шлем должен плотно сидеть на голове, но не создавать дискомфорта.
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Выбирайте шлемы ярких цветов, которые помогают увидеть мотоциклиста в темноте.
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Меняйте шлем каждые три года. Если шлем принял на себя удар в ДТП, замените его на новый сразу же.
Согласно заявлению начальника полиции Таиланда генерала Дамронгсака Киттипрапата, в этот Сонкгран безопасность жителей и гостей страны должны обеспечивать порядка 10 тыс. сотрудников профильных ведомств. Однако никакое количество полицейских на дорогах не способно компенсировать отсутствие базовых представлений безопасности у самого водителя.
Пожалуйста, берегите свою жизнь, а также жизни тех, кто находится рядом и тех, кто доверится вам в качестве пассажиров. Водитель на дороге отвечает не только за себя.