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Полиция Таиланда напоминает о важности мотошлемов

Королевская полиция Таиланда выпустила в Сонгкран напоминание о важности ношения мотошлемов как водителями двухколесной техники, так и пассажирами. Правоохранительные органы, в частности, напомнили о том, что шлем нужно надевать при поездке на любое расстояние, а сам он должен соответствовать стандартами безопасности. Наказание за езду без шлема – до 2000 бат штрафа. Наличие мотошлема у пассажира и в принципе его безопасность – также ответственность того, кто садится за руль.

Новости Пхукета

13 Апреля 2023, 04:55 PM
Празднование Сонграна на Soi Ta-Ied на Пхукете.

Празднование Сонграна на Soi Ta-Ied на Пхукете.

Напоминанием полиции о важности ношения шлемов от 13 апреля 2023 года. Фото: Royal Thai Police

Напоминанием полиции о важности ношения шлемов от 13 апреля 2023 года. Фото: Royal Thai Police

Как говорится в публикации, размещенной 13 апреля на странице Королевской полиции Таиланда в Facebook, за 2023 год (по 11 апреля) в стране было зафиксировано уже 4478 случаев смерти людей в дорожных авариях, при этом 79% погибших в общенациональной статистике – это мотоциклисты и их пассажиры. На Пхукете доля смертей и госпитализаций в результате ДТП на мотоциклах – 93% от общего числа.

«Сонгкран – это время празднования, людей на дорогах становится больше. Национальная полиция обеспокоена безопасностью людей и в связи с этим хотела бы призвать мотоциклистов к сотрудничеству в плане ношения шлемов. Ношение стандартного шлема позволяет снизить тяжесть травмы головы на 72%, риск смерти – на 39%», – говорится в сообщении полиции.

Правоохранительные органы приводят следующие правила, касающиеся мотошлемов:

  1. Отдавайте предпочтение закрытым шлемам, максимально защищающим голову, включая лицо.

  2. Приобретайте только сертифицированные шлемы, отвечающие стандартам безопасности. Их можно узнать по символу TSIS (มอก).

  3. При выборе шлема учитывайте его размер. Шлем должен плотно сидеть на голове, но не создавать дискомфорта.

  4. Выбирайте шлемы ярких цветов, которые помогают увидеть мотоциклиста в темноте.

  5. Меняйте шлем каждые три года. Если шлем принял на себя удар в ДТП, замените его на новый сразу же.

Согласно заявлению начальника полиции Таиланда генерала Дамронгсака Киттипрапата, в этот Сонкгран безопасность жителей и гостей страны должны обеспечивать порядка 10 тыс. сотрудников профильных ведомств. Однако никакое количество полицейских на дорогах не способно компенсировать отсутствие базовых представлений безопасности у самого водителя.

Пожалуйста, берегите свою жизнь, а также жизни тех, кто находится рядом и тех, кто доверится вам в качестве пассажиров. Водитель на дороге отвечает не только за себя.

 

 

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