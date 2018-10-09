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Полиция связала ДТП и убийство в Кату

Пхукетская полиция нашла прямую связь между двумя событиями, произошедшими вчера в Кату. Согласно версии следствия, находящийся в коме после ДТП водитель непосредственно перед инцидентом расправился с собственной женой.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Октября 2018 11:06:04

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение об аварии на горной дороге, ведущей из Кату в Патонг, около 11:30 утра 8 октября. Согласно сообщению, белый седан Toyota Vios с номерами провинции Краби столкнулся с мотоциклом у знака Patong City, после чего вылетел с проезжей части и рухнул под откос, пролетев около 30 м вниз по склону холма.

Прибывшие на место событий спасатели вскрыли разбитый автомобиль и доставили водителя в больницу Patong Hospital, откуда он затем был переведен в Vachira Hospital. Шофером оказался 42-летний Банча Джайчан из провинции Нан, до сих пор не пришедший в сознание (мужчина находится в коме).

Следом в полицейский участок Кату поступило сообщение об обнаружении трупа 31-летней жительницы Кату и уроженки Краби Ватсаны Дорлао. Тело обнаружил работодатель женщины, который решил проверить, все ли у нее в порядке, после того как она не вышла на работу и не ответила ни на один из телефонных знаков. Женщина была убита ударом тяжелым предметом по голове, труп находился в комнате, которую она снимала на Soi Bangwad.

Рядом с телом Ватсаны Дарлао полицейские нашли записку со следующим текстом: «Дорогие мама, сестра и дети. Я сделал это, потому что моя жена мне изменяла с другим мужчиной».

Опросив свидетелей, полиция установила, что Ватсана Дарлао проживала с Банчей Джайчаном. При этом один из свидетелей видел, как около 11:15 господин Джайчан отъезжал от дома госпожи Дарлао на белом седане Toyota Vios с номерными знаками провинции Краби, который затем попал в аварию на горной дороге.

Капитан полиции Чалермсак Аксорнпейн, занимавшийся обоими происшествиями, подтвердил, что Банче Джайчану будут предъявлены обвинения в убийстве, если он выживет после аварии.

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