Полиция сообщила об «урегулировании» конфликта таксистов в Патонге

Полиция Пхукета сообщила о том, что мототаксисты Патонга урегулировали «недопонимание», которое вылилось в драку на пляжной дороге ночью 18 июня. Инцидент получил широкий резонанс в социальных сетях.

Новости Пхукета

23 Июня 2022, 12:00 PM

Таксисты торжественно пожали друг другу руки в знак примирения после драки 18 июня. Впрочем, едва ли можно называть дракой избиение пятью водителями одного. Фото: Phuket Provincial Police