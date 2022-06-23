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Полиция сообщила об «урегулировании» конфликта таксистов в Патонге

Полиция Пхукета сообщила о том, что мототаксисты Патонга урегулировали «недопонимание», которое вылилось в драку на пляжной дороге ночью 18 июня. Инцидент получил широкий резонанс в социальных сетях.

Новости Пхукета

23 Июня 2022, 12:00 PM
Таксисты торжественно пожали друг другу руки в знак примирения после драки 18 июня. Впрочем, едва ли можно называть дракой избиение пятью водителями одного. Фото: Phuket Provincial Police

Таксисты торжественно пожали друг другу руки в знак примирения после драки 18 июня. Впрочем, едва ли можно называть дракой избиение пятью водителями одного. Фото: Phuket Provincial Police

Официальное заявление полиции Пхукета в связи с дракой было опубликовано 22 июня, через четыре дня после самих событий, произошедших 18 числа. Полиция подтвердила, что причиной конфликта (которая на видео выглядит как избиением пятью таксистами шестого) стал стал из-за пассажира. Водитель попытался подобрать клиента на «чужой» территории, за что был избит.

В сообщении полиции приводятся имена пятерых участников конфликта с одной стороны (Анани, Сурия, Эккалак, Бунрит и Критсада) и единственного участника с другой (Ибрахим). Фамилии в сообщении не приводятся.

19 июня все были опрошены в полицейском участке Патонга, еще день спустя (20 июня) пятерых из них оштрафовали. Сумму штрафа полиция не указала, равно как и не сообщила, по какой статье был классифицирован инцидент. При этом полиция подчеркнула, что таксисты разрешили свои «разногласия».

 

 

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