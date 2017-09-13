Полиция сообщила о ДТП с участием нетрезвого россиянина в Раваи

Правоохранительные органы возбудили дело о вождении в нетрезвом виде по факту аварии с участием предполагаемого гражданина России на Пхукете.

13 Сентября 2017 10:52:20

Как сообщил лейтенант Сакарин Сангджарон из полицейского участка Чалонга, дорожная авария с участием трех транспортных средств произошла вечером 12 сентября на Saiyuan Rd. в районе пересечения с переулками Soi Samakki и Soi Ruam Nanachat.

Полиция получила сообщение о ДТП около 20:30. Прибывший по вызову наряд обнаружил на месте событий лежащий на крыше хетчбэк Honda Jazz, а также поврежденные кроссовер Mazda CX-5 и мотоцикл Honda Wave.

Управлявший хетчбэком мужчина серьезных травм избежал, однако находившейся за рулем мотоцикла гражданке Таиланда Ампе Хнуон потребовалась госпитализация. В салоне кроссовера в момент аварии никого не было.

Лейтенант Сангджарон рассказал, что водитель хетчбэка, представившийся гражданином России Юлианом Ранмером (имя записано как Julian Ranmer) не справился с управлением на выходе из поворота, в результате чего его автомобиль столкнулся с припаркованным на обочине кроссовером, дважды перевернулся и перед тем, как остановиться, сбил мотоцикл, на котором находилась гражданка Таиланда.

По словам лейтенанта Сангджарона, полиция проверила господина Ранмера на алкоголь при помощи портативного алкотестера, и результат оказался положительным.

«Мы предъявили ему обвинения в вождении в пьяном виде. Возможны также обвинения в вождении в пьяном виде, повлекшем за собой нанесение травм другому лицу, но пока что мы ждем заключения из больницы», – заявил лейтенант Сангджарон.

Напомним, с 2015 года максимальное наказание за вождение в нетрезвом виде в Таиланде – штраф до 20 тыс. бат и/или 1 год тюрьмы. При наличии пострадавших– штраф до 100 тыс. бат и/или 1-5 лет тюрьмы, если травмы были серьезными – до 120 тыс. бат штрафа и/или от 2 до 6 лет тюрьмы (см. здесь).