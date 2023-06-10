Полиция считает бизнес основным мотивом покушения на россиянина на Пхукете

Cледователи полагают, что покушение на гражданина России в Boat Avenue, вероятнее всего, было совершено по причинам, так или иначе связанным с его бизнесом на Пхукете. По делу по-прежнему задержан только один предполагаемый фигурант, который отрицает все обвинения. Зато полицейским удалось найти револьвер, из которого стреляли в российского бизнесмена. Тип оружия объясняет, почему полицейские до этого ни в одном сообщении не упоминали гильзы, которые остались бы на месте событий, если бы стрелок использовал обычный пистолет.

Новости Пхукета

На то, чтобы найти орудие преступления, ушло несколько дней, но полиция все же получила улики. Фото: Cherng Talay Police

На то, чтобы найти орудие преступления, ушло несколько дней, но полиция все же получила улики. Фото: Cherng Talay Police

На то, чтобы найти орудие преступления, ушло несколько дней, но полиция все же получила улики. Фото: Cherng Talay Police

О том, что основным мотивом покушения на 44-летнего россиянина является его бизнес на Пхукете, узнала газета Khao Phuket. Издание, входящее в одно юрлицо с The Phuket News и «Новостями Пхукета», первым получило достаточно достоверную информацию, чтобы написать об этом, хотя версия о деловом конфликте подразумевалась изначально наряду с предположением о личном конфликте, которое считалось менее вероятным.

Ни на странице центрального полицейского участка провинции Пхукет, ни на странице полицейского участка тамбона Чернг-Талей пока нет никаких официальных заявлений о ходе расследований, хотя полиция отвечает на запросы журналистов в тех рамках, в которых считает это допустимым и не вредящим расследованию.

Единственный подозреваемый по делу о стрельбе 7 июня был арестован меньше, чем за сутки, в международном аэропорту Пхукета. При этом после ареста шеф пхукеткой полиции генерал-майор Сермпхан Сириконг прямо сказал The Phuket News, что арест был произведен на основании того, что у мужчины истек срок разрешенного пребывания в Таиланде, а непосредственно в связи со стрельбой обвинений еще предъявлено не было. Когда именно истек срок действия разрешения, офицер не уточнил.

Находящегося сейчас под стражей гражданина Казахстана корейского происхождения арестовали после того, как полиция установила, что он арендовал скутер Yamaha N-Max, которым пользовался стрелок, совершивший покушение на российского бизнесмена в Boat Avenue.

Полиция так и не подтвердила, кем именно считает арестованного казахстанца в деле о покушении. Сейчас Khao Phuket утверждает, что орден на его арест получен, хотя и неизвестно, на основании какого обвинения и на какой срок заключения под стражу.

Также по состоянию на 11 июня в распоряжении полиции имеются ключевые улики, такие как револьвер стрелка (его нашли в озере, в барабане оставались два неиспользованных патрона), верхняя одежда подозреваемого (она была брошена у озера), скутер Yamaha N-Max (он был оставлен у отеля, где жил арестованный мужчина из Казахстана).

Полиция не сообщила, имеется ли возможность провести сопоставление генетического материала с пистолета и одежды с ДНК арестованного казахстанца 1974 года рождения.

О состоянии россиянина, госпитализированного после покушения с огнестрельными ранениями, ничего после 7 июня не сообщалось. За это время мужчине исполнилось 44 года. На момент покушения мужчине, которого называют владельцем ресторана в тамбоне Чернг-Талей, было 43 года.

«Новостям Пхукета» известны имена и ставшего целью покушения россиянина, и арестованного гражданина Казахстана. В отношении первого от официальных лиц поступила просьба не называть его в статьях, чтобы не навредить ни ему, ни следствию. В отношении второго такой просьбы не было, но «Новости Пхукета» воздерживаются от раскрытия имени и фамилии по аналогичным причинам.