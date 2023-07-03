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Полиция разыскивает водителя микроавтобуса после угроз туристу с арматурой в руке

Туристическая полиция Пхукета сообщила, что занимается поисками водителя микроавтобуса, из резонансного видео, опубликованного в соцсетях 2 июля. В ролик мужчина что-то грубо высказывает туристу, держа в руке металлический прут. Инцидент признала и администрация Пхукета в лице местного офиса Департамента связей с общественностью (PR Phuket). Правда, официальные лица почему-то говорят, что надписи и лого на микроавтобусе плохо видны. 

Новости Пхукета

3 Июля 2023, 11:26 AM
Полиция ищут водителя микроавтобуса, угрожавшего туристу 2 июля посреди Пхукет-Тауна. Фото: PR Phuket

Полиция ищут водителя микроавтобуса, угрожавшего туристу 2 июля посреди Пхукет-Тауна. Фото: PR Phuket

Полиция ищут водителя микроавтобуса, угрожавшего туристу 2 июля посреди Пхукет-Тауна. Фото: Phuket Hot Jung

Полиция ищут водителя микроавтобуса, угрожавшего туристу 2 июля посреди Пхукет-Тауна. Фото: Phuket Hot Jung

Полиция ищут водителя микроавтобуса, угрожавшего туристу 2 июля посреди Пхукет-Тауна. Фото: PR Phuket

Полиция ищут водителя микроавтобуса, угрожавшего туристу 2 июля посреди Пхукет-Тауна. Фото: PR Phuket

Полиция ищут водителя микроавтобуса, угрожавшего туристу 2 июля посреди Пхукет-Тауна. Фото: Phuket Hot Jung

Полиция ищут водителя микроавтобуса, угрожавшего туристу 2 июля посреди Пхукет-Тауна. Фото: Phuket Hot Jung

Полиция ищут водителя микроавтобуса, угрожавшего туристу 2 июля посреди Пхукет-Тауна. Фото: PR Phuket

Полиция ищут водителя микроавтобуса, угрожавшего туристу 2 июля посреди Пхукет-Тауна. Фото: PR Phuket

Полиция ищут водителя микроавтобуса, угрожавшего туристу 2 июля посреди Пхукет-Тауна. Фото: PR Phuket

Полиция ищут водителя микроавтобуса, угрожавшего туристу 2 июля посреди Пхукет-Тауна. Фото: PR Phuket

Новый эпизод с участие водителя общественного транспорта, к которому власти Пхукета относят туристические микроавтобусы, произошел 2 июля на Ratsada Rd. в Пхукет-Тауне. Официальные лица подтвердили, что полиция уже взяла показания у неназванного туриста, ставшего очередной жертвой пхукетских водителей коммерческих авто. Мужчина не пострадал физически, но едва ли у него остались позитивные впечатления о пхукетском гостеприимстве.

Власти пока не сказали, планируют ли сделать что-то для поправки вновь пошатнувшегося имиджа острова. После предыдущих случаев с таксистами у Central, на Трай-Транге, на Банг-Тао или у пирса в Рассаде ни о чем такому не сообщалось.

Сейчас, согласно заверению турполиции и PR Phuket, правоохранительные органы ищут таксиста, хотя сложно предположить, как тот мог уехать на микроавтобусе с Ratsada Rd., не попав в объективы многочисленных камер видеонаблюдения.

Название компании-оператора микроавтобуса четко видно даже в выложенной в сети отретушированной версии видео, где почти половина кадра закрыта квадратиками пикселяции. В публикации PR Phuket говорится, что регистрационный номер фирмы «неизвестен», но это может быть связано с тем, что она зарегистрирована вне Пхукета.

 

 

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