Полиция разыскала «утраченный» туристом iPhone последней модели

Туристическая полиция Пхукета смогла отыскать iPhone, «утраченный» иностранным туристом по пути в аэропорт. В сообщении полиции говорится о том, что мужчина «потерял» устройство в такси, однако сам иностранец во время обращения в полицию называл телефон «украденным» и указывал геолокацию «вора».

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Утраченный iPhone 14 Pro Max должен вернуться к владельцу через знакомых, сам он уже улетел с Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Утраченный iPhone 14 Pro Max должен вернуться к владельцу через знакомых, сам он уже улетел с Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Туристическая полиция Пхукета рассказала историю о потерянном iPhone 14 Pro Max на своей странице в Facebook. Полицейские отметили, что благополучно разрешить ситуацию им помогли сотрудники Центр помощи туристам (ТАС).

Согласно публикации полицейских, проживающий в ОАЭ индус по имени Сандееп Двиведи по электронной почте связался с тайской турполицией и сообщил о том, что ему нужна помощь с утраченным телефоном. Из сообщения полиции следует, что иностранец потерял устройство в такси, когда ехал в аэропорт. Однако скришноты переписки, которые полицейские опубликовали, показывают, что как минимум на момент обращения индус едва ли считал телефон потерянным.

«Здравствуйте, сэр. Самого доброго утра. Меня зовут Сандееп Двиведи. Я приехал с целью туризма 3 декабря, мой телефон был украден на Пхукете 5 декабря. Подробности о телефоне: iPhone 14 Pro Max, золотого цвета, задний чехол синего цвета с символом Nike. Я могу отслеживать локацию телефона. В приложенном файле – текущее место его нахождения по состоянию на 1:30 ночи по тайскому времени. Я думаю, что вор в той же локации. Вор находится на Пхукете, в Саку, округ Таланг. Пожалуйста, помогите мне с этой ситуацией, это подарок моей жены», – написал господин Двиведи, приложив скриншот, с указание даты 7 декабря в названии файла. Дата самой переписки на скриншоте не видна.

В публикации туристической полиции говорится, что полицейские разыскали такси, на котором ехал господин Двиведи, осмотрели авто и обнаружили его iPhone в задней части салона за водительским сиденьем. Устройство будет передано владельцу через его друзей, находящихся на Пхукете, сообщили полицейские.

«Турист впечатлен оказанной помощью», – написали сотрудники турполиции и сами поставили себе четыре аплодирующих смайлика.

Пользователи соцсетей согласились с этой оценкой работы полиции и тоже оставили немало одобрительных эмоджи и стикеров в комментариях под репостами сообщения в Facebook. Непосредственно на ее странице турполиции комментариев нет, но имеется полсотни лайков

Также полицейские опубликовал скриншот из системы обратной связи от 7 декабря. В графе «Детали происшествия» написано: «Мобильный телефон iPhone потерян в такси».

В прилагающемся сообщении господин Двиведи сердечно благодарит полицейских и уже не называет свой телефон стои украденным, а просто отмечает, что аппарат был найден в течение часа, и полицейские продемонстрировали компетентность и грамотность.

«Очень быстро. Очень доволен качеством сервиса. С радостью снова приеду в Таиланд. Большое спасибо за помощь. Хочу выразить вам благодарность за быструю помощь», – написал индус.

Туполиция не указала в своей публикации ни имя таксиста, в машине которого нашелся iPhone, ни имена участвовавших в поисках полицейских. При этом данным туриста были приведены в полном объеме, включая адрес проживания, мобильный телефон и номер паспорта.

На опубликованной туристической полицией фотографии с телефоном стоимостью от 42 тыс. бат позирует старший сержант-майор Таван Тьеуджарат.