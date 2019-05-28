Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Полиция разыскала мужчин, ограбивших туристку в Раваи

Полиция Чалонга сообщила об аресте двух граждан Таиланда, ограбивших туристку из Китая у пирса в Раваи.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Мая 2019, 06:13 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ограбление произошло в среду, 22 мая, в районе минимаркета Big C неподалеку от пирса в Раваи. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин на розовом скутере подъезжают сзади к идущей по обочине женщине, после чего пассажир хватает висящую у нее на плече сумку, а водитель добавляет газ. В результате женщина падает и с силой ударяется об асфальт, а грабители скрываются с вырванной у жертвы сумкой.

Изучив всю имевшуюся информацию, сотрудники полиции Чалонга установили личность одного из подозреваемых и запросили в суде ордер на его арест. Подозреваемым оказался 25-летний житель Пхукета Монтон Круапанит.

Во вторник, 28 мая, полиция Чалонга получила сообщение о том, что господина Круапанита заметили на Patak Rd. в Кароне, где он был оперативно арестован.

Его сообщника – 25-летнего уроженца Накхон-Патхома Супалерта Крыа – арестовали следом на Taina Rd. в том же районе острова. Как пояснили в полиции, первый арестованный в момент совершения преступления находился за рулем мотоцикла, а второй непосредственно выхватывал сумку.

Арестованным предъявили обвинения в грабеже и причинению вреда здоровья другому человеку. Также отягчающим обстоятельством будет использование транспортного средства для совершения преступления.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Гражданка Швеции поблагодарила полицию за помощь в репатриации тела погибшего гражданского мужа
Часть Кату останется без водоснабжения 29 мая
Кондоминиум в Патонге обвинили в сливе сточных вод в море
Операторам туристических судов пообещали улучшенные уведомления о погоде
У островов Майтон и Хэ подняли со дна 230 кг мусора
Пляжи Нуй и Фридом обещают очистить от нелегальных построек за два месяца
Таксист госпитализирован с ножевым ранением после ссоры с коллегой
Конфликт двух коллег-бирманцев завершился убийством
Два человека пострадали в аварии на главном шоссе Пхукета
Часть Кату останется без электричества днем 28 мая
Водитель перевернувшейся фуры с рисом избежал возбуждения дела
Напавшим на скорую помощь добавят обвинений
Найденную на дне старинную пушку передадут главному музею Пхукета
Дорогу до аэропорта перекроют сегодня на время проезда кортежа Принцессы
Подводники подтвердили обнаружение старинной пушки у острова Рача-Ной

 

Laguna Property
MontAzure
Laguna Phuket Marathon 2019
Express Carpet and Decor
Thai Residential
Thailand Property Awards - Asia Property Awards

 