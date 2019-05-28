Полиция разыскала мужчин, ограбивших туристку в Раваи

Полиция Чалонга сообщила об аресте двух граждан Таиланда, ограбивших туристку из Китая у пирса в Раваи.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Мая 2019, 06:13 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ограбление произошло в среду, 22 мая, в районе минимаркета Big C неподалеку от пирса в Раваи. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин на розовом скутере подъезжают сзади к идущей по обочине женщине, после чего пассажир хватает висящую у нее на плече сумку, а водитель добавляет газ. В результате женщина падает и с силой ударяется об асфальт, а грабители скрываются с вырванной у жертвы сумкой.

Изучив всю имевшуюся информацию, сотрудники полиции Чалонга установили личность одного из подозреваемых и запросили в суде ордер на его арест. Подозреваемым оказался 25-летний житель Пхукета Монтон Круапанит.

Во вторник, 28 мая, полиция Чалонга получила сообщение о том, что господина Круапанита заметили на Patak Rd. в Кароне, где он был оперативно арестован.

Его сообщника – 25-летнего уроженца Накхон-Патхома Супалерта Крыа – арестовали следом на Taina Rd. в том же районе острова. Как пояснили в полиции, первый арестованный в момент совершения преступления находился за рулем мотоцикла, а второй непосредственно выхватывал сумку.

Арестованным предъявили обвинения в грабеже и причинению вреда здоровья другому человеку. Также отягчающим обстоятельством будет использование транспортного средства для совершения преступления.