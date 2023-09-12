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Полиция разогнала сходку тайской молодежи в Ко-Кэу

Более 100 молодых людей были задержаны полицией и доставлены в участок Пхукет-Тауне вечером 11 сентября из-за опасений массовой драки. Молодежная сходка проходила в безлюдной части Ко-Кэу, на дороге, идущей в Кату мимо Музея горного дела. После переписи личных данных молодых людей отпустили по домам. Оружия или наркотиков ни у кого не нашли.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Сентября 2023, 04:30 PM
Операцию по задержанию тинейджеров возглавил замначальника полиции Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Операцию по задержанию тинейджеров возглавил замначальника полиции Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Операцию по задержанию тинейджеров возглавил замначальника полиции Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Операцию по задержанию тинейджеров возглавил замначальника полиции Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Операцию по задержанию тинейджеров возглавил замначальника полиции Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Операцию по задержанию тинейджеров возглавил замначальника полиции Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Операцию по задержанию тинейджеров возглавил замначальника полиции Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Операцию по задержанию тинейджеров возглавил замначальника полиции Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Операцию по задержанию тинейджеров возглавил замначальника полиции Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Операцию по задержанию тинейджеров возглавил замначальника полиции Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция не сообщила, по какой именно причине более 100 молодых людей собрались вечером 11 сентября у насосной станции на дороге, ведущей из Ко-Кэу в Кату мимо Музея горного дела и школы BISP. Впрочем, сами правоохранители ничего хорошего не ждали, поэтому задержали и отвезли в участок всех, кого застали на месте событий.

Операцией руководил подполковник Сомпорн Рангсиманрат, занимающий должность начальника полиции Пхукет-Тауна. Тамбон Ко-Кэу находится в юрисдикции этого участка, хотя полиции Кату было ехать намного ближе.

Полиция назвала задержание превентивной мерой, направленной на предотвращение каких-либо нежелательных инцидентов. В данном случае имелась в виду возможная драка, о чем сообщил участок Пхукет-Тауна.

При этом у жителей самого Пхукет-Тауна есть собственный вопрос касательно молодежи. Несколько дней назад в социальных сетях было опубликовано очередное видео, на которому запечатлены подростки, устраивающие ночные гонки в Сапан-Хине, известном всей провинции месте встреч для этих целей. Заданный в публикации вопрос о мерах против нарушителей порядка остался без ответа.

 

 

 

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