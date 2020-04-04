Полиция Чернг-Талей прогнала с Лейпанга нарушителей запрета на посещение пляжей. Один человек был задержан, но неизвестно, на каких именно основаниях.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Апреля 2020, 12:29 PM

Полиция разогнала отдыхающих на пляже Лейпанг. Фото: Полиция Чернг-Талей

Как рассказал капитан Тхира Чантхонг из полиции Чернг-Талей, сообщение о нарушении запрета на посещение пляжей поступило в участок во второй половине дня 3 апреля. Полицейские прибыли на пляже незадолго до заката и обнаружили там около 70 человек.

«Одни прогуливались по пляжу, другие находились в воде. В общей сложности там было порядка 70 человек. Масок ни на ком не было», – отметил капитан Чантхонг.

Полицейские включили сирену на своем автомобиле, после чего все отдыхающие быстро покинули пляж и разошлись по отелям.

Капитан Чантхонг отметил, что один человек был доставлен в полицейский участок. Однако офицер не уточнил, чем он отличался от прочих.

Напомним, что распоряжение о закрытии пляжей было выпущено на основании статьи 52 Закона об инфекционных заболеваниях. Соответствующая статья предусматривает наказание вплоть до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.