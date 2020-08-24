Полиция расследует смерть студентки пхукетского университета

Полиция Пхукет-Тауна проводит расследование по факту смерти 20-летней первокурсницы Phuket Rajabhat University Порнпипхат Еддам, потерявшей сознание во время тренировки чирлидеров и скончавшейся в больнице от остановки сердца. Тренировку проводили студенты старших курсов.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Августа 2020, 01:01 PM

Как заявил вице-президент Phuket Rajabhat University Ноппадон Чансуай, студентка потеряла сознание не на дорожке у пруда, а перед зданием Факультета технологий и промышленности. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как пояснил подполковник Чана Сутхимат из полиции Пхукет-Тауна, цель расследования – установить, могли ли привести к смерти действиях третьих лиц. В изначальных сообщениях о происшествии говорилось, что девушка опоздала не тренировку, после чего проводившие тренировку старшекурсники заставили ее пробежать серию кругов вокруг озера (примерно по 1 км на круг). На пятом из восьми кругов первокурсница потеряла сознание, а затем скончалась от остановки сердца.

«Мы в настоящий момент собираем улики. Мы не можем гадать, скончалась ли девушка по причине своих действий или чьих-либо еще. Также мы ждем детальных результатов медицинской экспертизы из Vachira Phuket Hospital», – заявил подполковник.

«Вопрос об остановке сердца также выясняется, чтобы быть справедливыми также и к другим студентам. Мы должны быть справедливы ко всем сторонам», – добавил он.

При этом подполковник Сутхимат заявил, что по данным следователей девушка потеряла сознание не на пятом круге пробежки, а уже через 200 м после старта. Офицер не указал, откуда была получена данная информация.

При этом вице-президент Phuket Rajabhat University Ноппадон Чансуай в принципе отверг заявления о том, что студентку заставили бегать в наказание. Выступая перед журналистами, он заявил, что она принимала участие в тренировке с другими студентами и делала то же самое, что и они.

Также господин Чансуай подчеркнул, что девушка потеряла сознание не у пруда, а непосредственно на площадке перед зданием Факультета технологий и промышленности, где тренировались чирлидеры. Господин Чансуай даже назвал расстояние от места падения студентки до здания – 37 м 10 см.

«Я подтверждаю, что место происшествия было не на дорожке вокруг пруда, а прямо перед зданием», – заверил вице-президент университета.

«Произошел непредвиденный несчастный случай. Несчастный случай, которого никто не хотел. Я выражаю соболезнования семье девушки», – добавил он.

Господин Чансуай также отметил, что проводившие занятия старшекурсники были вызваны в полицию для дачи показаний.

«Я сам также поговорил с проводившими занятие учениками и другими занимавшимися. Все они напуганы и очень сожалеют о произошедшем», – добавил вице-президент университета.

«Проводившие занятия старшекурсники не готовы общаться с прессой. Некоторые из них сообщили, что подверглись серьезной травле из-за произошедшего. И они понимают тяжесть инцидента», – отметил он.

Также, по словам господина Чансуая, руководство университета созвало встречу с руководителями факультетов, чтобы «спланировать действия для предотвращения повторения подобных инцидентов».







