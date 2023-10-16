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Полиция расследует самоубийство в Пхукет-Тауне

Правоохранительные органы Пхукета проводят расследование в связи с предполагаемым самоубийством 43-менеджера компании по детейлингу автомобилей из Пхукет-Тауна. Об инциденте сообщалось в соцсетях вечером 14 октября как о «стрельбе в Пхукет-Тауне». Затем Phuket Info Center уточнил, что по всем признакам речь идет о суициде при помощи огнестрельного оружия, хотя полиция пока не озвучила финального вердикта. Погибший был найден с простреленной головой в автоцентре, где работал. Перед этим он поругался с подругой, которая в итоге и обнаружила труп, когда поехала искать мужчину.

Новости Пхукета

16 Октября 2023, 10:50 AM
Полиция расследует предполагаемое самоубийство менеджера автоцентра из Пхукет-Тауна. Фото: Phuket Info Center

Полиция расследует предполагаемое самоубийство менеджера автоцентра из Пхукет-Тауна. Фото: Phuket Info Center

Полиция расследует предполагаемое самоубийство менеджера автоцентра из Пхукет-Тауна. Фото: Phuket Info Center

Полиция расследует предполагаемое самоубийство менеджера автоцентра из Пхукет-Тауна. Фото: Phuket Info Center

Полиция расследует предполагаемое самоубийство менеджера автоцентра из Пхукет-Тауна. Фото: Phuket Info Center

Полиция расследует предполагаемое самоубийство менеджера автоцентра из Пхукет-Тауна. Фото: Phuket Info Center

Полиция Пхукет-Тауна была вызвана в автоцентр на VirapongHongyok Rd. около 20:10 вечера 14 октября. В сообщении говорилось о мертвом теле, найденном в центре, занимающемся детейлингом автомобилей.

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели Kusoldharm Foundation обнаружили труп 43-летнего Супачая Паньи. Мужчина лежал на полу ванной комнаты с простреленной головой, рядом находился пистолет Glock .45 калибра, следов борьбы или незаконного проникновения замечено не было.

Согласно данным предварительного расследования, вечером 14 октября господин Панья поругался с женщиной, с которой состоял в отношениях. Мужчина ушел из дома один и отправился в автоцентр, в котором работал менеджером. Офис и мастерская в тот момент уже были закрыты, но у господина Паньи имелись ключи.

Подруга господина Паньи затем взяла с собой младшего брата и поехал туда же. Полиция не указала, как именно она попала внутрь, но внутри женщина обнаружила труп своего мужчины.

В сообщении Phuket Info Center говорится со ссылкой на полицию, что господин Панья страдал от депрессии. По состоянию на 15 октября расследование продолжалось, версия о суициде являлась основной.

Если вы полагаете, что знакомому вам человеку нужна экстренная психологическая помощь, обратиться за не можно в любое время суток на горячую линию Тайского центра психического здоровья 1323 (операторы говорят только по-тайски) или в общество Samaritans of Thailand по телефону 02-113-6789 (доступны консультации на тайском и английском языках).

О русскоязычной службе психологической помощи непосредственно в Таиланде редакции «Новостей Пхукета» неизвестно, но можно дистанционно воспользоваться российскими. Некоторые из доступных вариантов онлай-консультаций собраны здесь. Русскоязычные члены есть в пхукетских обществах Alcoholics Anonymous и Narcotics Anonymous.

 

 

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